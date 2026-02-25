PP-A afirma que el Gobierno andaluz es el único que ha hecho "sus deberes" para reconocer a García Caparrós

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Pablo Venzal, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 25 de febrero de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha afirmado este miércoles que el Gobierno de Juanma Moreno ha sido el único que ha hecho sus "deberes" para el reconocimiento de Manuel José García Caparrós, muerto de un disparo de la Policía en la manifestación por la autonomía andaluza del 4 de diciembre de 1977 en Málaga.

En rueda de prensa, el portavoz adjunto del PP-A en el Parlamento andaluz, Pablo Venzal, se ha pronunciado así a raíz de que haya trascendido que el Ministerio del Interior ha denegado la condición de víctima del terrorismo a Manuel José García Caparrós al considerar que no tiene encaje en la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral de Víctimas del Terrorismo.

Tras indicar que desconoce ese expediente del ministerio, sí le vienen "a la memoria muchas razones por las que tendría que haber dimitido hace ya tiempo" el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Ha querido dejar claro que el Parlamento de Andalucía siempre ha mostrado "un expreso reconocimiento a la figura de García Caparrós por lo que simbolizaba y simboliza" y que el PP-A, en su día, "ya planteó dentro del marco legal de la competencia autonómica todas las posibilidades de reconocimiento que la ley preveía, de acuerdo con la familia de García Caparrós".

Para Venzal, el Gobierno central "muchas veces se ha dado golpes de pecho en esta cuestión", pero el "único gobierno" que, desde el Parlamento y el ejecutivo, ha hecho sus "deberes legales" ha sido el presidido por Juanma Moreno.