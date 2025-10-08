PP anima a los hispanohablantes residentes en la provincia de Málaga a "presumir de bandera" de cara al 12 de octubre

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, junto a la portavoz provincial y vicesecretaria de Málaga capital, Elisa Pérez de Siles. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha animado este miércoles a todos los hispanohablantes que residen en la provincia a "presumir de bandera" a lo largo de esta semana con motivo de la celebración, el próximo domingo, de la festividad del 12 de octubre.

Junto a la portavoz provincial y vicesecretaria de Málaga capital, Elisa Pérez de Siles, ha informado de que la formación ha iniciado una campaña en redes sociales para reivindicar "el papel de España como gran eje vertebrador de una veintena de países a través del idioma".

Así, han animado tanto a españoles como a los miles de conciudadanos de otras nacionalidades de habla hispana que residen en la provincia a colgar sus banderas para conmemorar el Día de la Hispanidad.

"Queremos presumir de nuestra insignia nacional y de todo lo que nos une como territorios hispanohablantes, un idioma que aglutina a más de 600 millones de personas en todo el mundo", ha explicado Ortega, quien ha subrayado que "unidos somos más fuertes".

Según ha incidido, "el PP es el partido del diálogo, de la mano tendida y de la unión; creemos que es así como se fortalecen los territorios frente a otras políticas separatistas que sólo buscan enfrentar y dividir a la población".

Además, el dirigente 'popular' ha anunciado igualmente que la formación celebrará el próximo viernes, 10 de octubre, el acto conmemorativo por el 12 de octubre, en el que, "con este mismo espíritu, desplegaremos una gran bandera rojigualda de 50 metros en el Paseo de la Farola, en la explanada junto a La Farola, a las 17.00 horas".

Del mismo modo, Ortega ha invitado a todos los vecinos de Málaga y de la provincia a sumarse a esta celebración por el Día de la Fiesta Nacional y el Día de la Hispanidad, "donde desplegaremos esa gran bandera de España y también las de otros países hispanohablantes para escenificar todo aquello que nos une".