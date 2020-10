El PP asegura que los PGE de 2021 son para Málaga "los menos inversores de la historia"

MÁLAGA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional por el PP de Málaga Carolina España ha alertado este viernes de que los Presupuestos Generales del Estado de 2021 para la provincia de Málaga "son los menos inversores de la historia". "Estamos en la UCI y estas cuentas podrían haber sido la vacuna para la recuperación, pero han terminado convirtiéndose en una oportunidad perdida", ha criticado.

"En el momento en el que era más necesario que nunca que se invirtiera, que se reactivara la obra pública y se genera empleo, nos encontramos con las peores cuentas posibles", ha recalcado España durante una rueda de prensa en Málaga, en la que ha comparecido junto al también diputado nacional por Málaga Mario Cortés.

La diputada 'popular' ha explicado que el Gobierno "no ha provincializado la mayoría de las inversiones, articulando una trampa que se basa en dos engaños: anunciando partidas plurianuales que no contemplan inversión para 2021, e incluyendo proyectos que afectan a varias provincias y que, si bien tienen repercusión en Málaga, la partida total no debería ser computable a la provincia".

"La única explicación posible ante este juego de trileros es que han intentado ocultar y disfrazar el desprecio a Málaga, pero no han podido", ha advertido España, quien ha lamentado que para el Gobierno de Pedro Sánchez "la provincia no cuenta". "Mucho truco y poco trato", ha apostillado.

Al respecto, ha recordado que las principales inversiones contempladas en estos presupuestos "atañen a proyectos iniciados por el PP", como es el caso del Corredor Mediterráneo, el baipas de Almodóvar del Río, el kilómetro 222 de Benalmádena o el acceso norte al aeropuerto. "Algunos de estos proyectos ya deberían estar terminados, pero han sufrido una paralización inexplicable durante los dos años y medio de Gobierno socialista", ha apuntado.

Asimismo, ha dicho que las cuentas del Estado para Málaga "certifican que los fondos europeos han pasado de largo por la provincia". "Era el momento idóneo para haber afrontado inversiones productivas de calado, que hubieran creado empleos, que hubieran posibilitado grandes infraestructuras como el tren litoral; pero nada de nada, ni un solo euro de los fondos europeos para Málaga", ha criticado.

"Lo que sí que no pasa de largo es la subida masiva de impuestos, que dicen que son sólo para los ricos mientras no bajan el IVA de las mascarillas o el IVA al turismo", ha señalado España, quien considera que esta subida de la presión fiscal "al final la terminan pagando las clases trabajadoras". "Y eso mientras sube el déficit y el despilfarro, con aumento de sueldo incluido para los asesores y miembros del Gobierno", ha apostillado.

Por último, la diputada nacional ha lamentado que el Gobierno socialista no haya sido capaz de incluir "ni un proyecto nuevo para Málaga". "Tenían fondos europeos para haberlos hecho posible, pero no han querido", ha apuntado, poniendo como ejemplo que "hayan quedado fuera de las cuentas, aparte del tren litoral, el soterramiento del tren del puerto, el enlace de la Caleta de Vélez o los Baños del Carmen, porque que contemplen sólo 100.000 euros me parece una absoluta vergüenza".