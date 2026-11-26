La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, junto al vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, y la número dos de la candidatura. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha reivindicado la necesidad de un cambio de Gobierno el próximo 29 de noviembre que "devuelva la esperanza y que suponga la reconstrucción de España y la restitución de todos aquellos principios democráticos que han permitido estos 48 años de convivencia pacífica y también de prosperidad y progreso para nuestro país". Y ha dicho que el PP es "el único voto seguro" para ello.

Así lo ha expuesto junto al vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, durante un reparto informativo en la malagueña plaza de La Constitución, donde Navarro ha destacado que la Carta Magna, que en pocos días cumplirá 48 años, "nunca ha tenido más golpes y más ataques por parte de ningún Gobierno como de Sánchez en estos últimos ocho años".

Según ha subrayado, "quien debería defenderla, protegerla y promoverla ha sido el autor de los mayores ataques que nuestra Constitución ha recibido a lo largo de sus 48 años de historia" y ha subrayado que "lo vemos cuando no se presentan durante tres años consecutivos los Presupuestos Generales del Estado, un mandato constitucional de cualquier Gobierno, además de un ejercicio de transparencia para que los ciudadanos pueden conocer la hoja de ruta y a qué va a dedicarse todo el dinero recaudado por las arcas estatales".

En esta línea, ha abundado en que "también lo hemos visto cuando se ha vulnerado y se ha ninguneado permanentemente el principio de separación de poderes", con injerencias constantes y muy graves a jueces, fiscales y periodistas, ha recordado.

Navarro ha señalado los 18 decretos ley aprobados tras la convocatoria electoral, "récord absoluto desde 1978", y ha afeado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que "haya gobernado de espaldas a las Cortes Generales y a golpe de decreto". Se trata, ha argumentado, de un asunto grave, ya que "se ha utilizado a la Diputación Permanente para aprobar por la puerta de atrás normativas y leyes que afectan al día a día de todos los españoles".

En esta línea, la dirigente 'popular' ha lamentado igualmente los continuos ataques a la convivencia, que es la "base de cualquier democracia", criticando que Sánchez haya vulnerado la igualdad territorial y de todos los españoles ante la ley.

"Aquí se aplica la ley para unos y se exime de su cumplimiento a otros, como ha ocurrido con los golpistas catalanes que han sido amnistiados y a quienes, además, se les coloca la alfombra roja, como al señor Puigdemont, quien ahora viene a jactarse de lo que ha conseguido en contra de España y a reírse de todos los españoles", ha advertido.

Por su parte, el vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso, Elías Bendodo, ha asegurado que comparte plenamente la petición de la secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, para que los ciudadanos "voten con inteligencia", a lo que ha añadido que "nunca" ha estado "más de acuerdo" con la dirigente socialista.

"Hay que pedirle no solo a los andaluces y a los malagueños, sino a todos los españoles que voten con inteligencia", ha señalado Bendodo, quien ha apelado a reflexionar sobre ocho años de Gobierno de Sánchez marcados "por los problemas de acceso a la vivienda, las subidas de impuestos, la inseguridad y el deterioro institucional".

Bendodo ha defendido que esa llamada a "votar con inteligencia" debe traducirse en abrir una nueva etapa política en España y ha asegurado que en las calles percibe "una sensación muy parecida a la de diciembre de 2018", cuando los andaluces "apostaron por el cambio".

"Sabemos cuándo toca el cambio", ha afirmado el dirigente 'popular', quien ha reivindicado la transformación experimentada por Andalucía con Juanma Moreno y ha mostrado su convencimiento de que los malagueños serán "piezas clave" para hacer posible el cambio en España de la mano de Alberto Núñez Feijóo.

Ha señalado, además, que ese cambio permitirá que Málaga "vuelva a ocupar un lugar prioritario" en la agenda del Gobierno de España, tras "dos legislaturas en blanco" con Sánchez.

En este punto, ha retado a los candidatos socialistas por Málaga "a citar un solo proyecto" impulsado por el Ejecutivo central en la provincia durante estos ocho años y ha animado a todos los ciudadanos a participar en las elecciones, convencido de que "el cambio será inevitable".