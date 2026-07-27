PP en Ayuntamiento de Málaga exige a Gobierno dotar con desfibriladores a los vehículos patrulla de la Policía Nacional

Archivo - Tótem con un desfibrilador en Málaga capital - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo 'popular' en el Ayuntamiento de Málaga ha presentado una moción para su debate en el próximo pleno con la que insta al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Policía a dotar "de manera inmediata" de Desfibriladores Externos Semiautomáticos (DESA) a todos los vehículos patrulla de la Policía Nacional, tomando como modelo de referencia la implantación ya existente en la Policía Local de la ciudad.

Asimismo, en la moción solicita al Gobierno de España la puesta en marcha de un plan de formación continua en soporte vital básico para todos los agentes de la Policía Nacional, equiparando su capacitación y medios materiales a los estándares del programa 'Málaga Cardioprotegida' que redunde en una mejor asistencia a la ciudadanía en situaciones de emergencia.

En el texto de la iniciativa, el PP incide en que "la seguridad pública no puede entenderse únicamente como el mantenimiento del orden o la prevención de la delincuencia". "Es, ante todo, la garantía del derecho a la vida, a la integridad física de la ciudadanía y a recibir una respuesta rápida y eficaz cuando se produce una situación de emergencia". Así, señalan que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad "desempeñan un papel esencial en este ámbito".

"Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil, las policías autonómicas y las policías locales son, en numerosas ocasiones, los primeros efectivos públicos en llegar al lugar donde se ha producido un accidente de tráfico, una parada cardiorrespiratoria, un incidente violento o cualquier otra situación crítica en la que cada minuto resulta determinante", precisan.

Al respecto, señalan que "la evidencia científica es concluyente": "En caso de parada cardiorrespiratoria, la utilización de un Desfibrilador Externo Semiautomático (DESA) durante los tres primeros minutos, junto con las maniobras de reanimación cardiopulmonar, puede elevar la supervivencia hasta el 73%".

Sin embargo, continúan, "el tiempo medio de llegada de una ambulancia es más elevado, lo que convierte a los primeros intervinientes en un eslabón absolutamente decisivo dentro de la cadena de supervivencia".

Por ello, recuerda el PP, la ciudad de Málaga "se ha convertido en un referente nacional en esta materia gracias al programa 'Málaga Cardioprotegida', impulsado por el Ayuntamiento de Málaga en el año 2016 en colaboración con Expaumi".

Con esa "planificación constante y de una clara apuesta" del equipo de gobierno, la ciudad dispone actualmente de una red de 742 desfibriladores registrados, distribuidos por los 11 distritos, instalaciones municipales, espacios públicos y numerosos establecimientos adheridos al programa, consolidando un modelo reconocido por su eficacia y capacidad de respuesta.

"Uno de los principales activos de este programa fue la incorporación de desfibriladores a la flota de coches patrulla de la Policía Local de Málaga", han señalado, al tiempo que han añadido que, con ello, los agentes, además de garantizar la seguridad ciudadana, también disponen de los medios necesarios para intervenir de forma inmediata cuando la vida de una persona depende de unos pocos minutos.

En este punto, han valorado que "son numerosos los casos en los que la rápida actuación de estos efectivos, utilizando un DESA, ha resultado decisiva para salvar vidas".

Frente a ello, han contrapuesto la situación de los coches patrulla del Cuerpo Nacional de Policía, que acuden a emergencias y que en muchas ocasiones llegan antes que los servicios sanitarios, pero continúan sin contar con desfibriladores en sus vehículos.

Por tanto, se trata "de una carencia difícilmente justificable desde el punto de vista operativo y asistencial, más aún cuando existe un modelo de éxito plenamente implantado en Málaga y que demuestra la utilidad y la eficacia de este equipamiento".

Han recordado que esta petición "no es una reivindicación nueva" y han señalado que ya en 2021, representantes sindicales de la Policía Nacional "trasladaron esta necesidad a la Subdelegación del Gobierno, recibiendo entonces una acogida favorable que, sin embargo, no llegó a materializarse".

"Cinco años después, la situación permanece exactamente igual", han lamentado y han incidido en que "se trata de equipamientos que incrementan de forma notable la capacidad de respuesta de los agentes por lo que es difícil comprender que mientras el Ayuntamiento ha convertido la cardioprotección en una política pública de referencia, el Ministerio del Interior siga sin adoptar una medida relativamente sencilla, de coste reducido y con un impacto enorme sobre la supervivencia de personas". "Cada patrulla equipada supone un recurso sanitario de emergencia más al servicio de los malagueños", han concluido.