El PP critica que "el abandono de la red ferroviaria evidencia el sectarismo de Sánchez con Málaga y Andalucía"

MÁLAGA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha criticado este miércoles que "el estado de abandono de la red ferroviaria evidencia el sectarismo de Pedro Sánchez con Málaga y Andalucía". "Es inadmisible que un servicio que hasta hace pocos años era de excelencia, la joya de la corona, como es el AVE que conecta la capital con Madrid registre una gran incidencia cada dos días", ha apostillado.

Carmona ha incidido en que esta situación "de deterioro no afecta únicamente a la Alta Velocidad" y ha apuntado que "ya durante este mes de enero de 2026, la red ferroviaria malagueña ha sufrido seis incidencias, también en las conexiones de Media Distancia y el Cercanías".

En este punto, el dirigente 'popular' ha advertido de que la situación es "límite por la falta de inversión y mantenimiento del Gobierno de Sánchez en los últimos años, con maquinistas que están optando por reducir la velocidad en tramos" de la red provincial por "temor y prudencia", frente a "la irresponsabilidad" del Ejecutivo.

Además, ha instado al Gobierno a dar explicaciones "sobre las nuevas filtraciones denunciadas en el único túnel del AVE habilitado actualmente en Valle de Abdalajís, tras el desprendimiento de un muro por filtraciones que mantiene cerrado el otro túnel desde el mes de julio, señalando la acumulación de problemas en esta vía".

Por ello, Carmona ha recordado en un comunicado que la formación provincial ha solicitado una auditoría en el Ministerio de Transportes y la inspección completa de la red ferroviaria de la provincia, subrayando igualmente el "pésimo estado" de la red de Cercanías.

Al respecto, ha incidido en "el deterioro" de los muros de contención de la vía por la que transita la línea C-1 a su paso por Benalmádena y ha insistido en que "no estamos hablando de un tema económico ni de desarrollo de la provincia, sino de la seguridad de malagueños y visitantes".

También ha abundado en que "hablamos de una de las líneas más rentables de España; la misma en la que mantienen rotas desde hace más de un año todas las escaleras mecánicas de la estación del aeropuerto o a la que niegan el aumento de frecuencias y trenes de mayor capacidad".

Por todo ello, Carmona ha recalcado que "estas incidencias no hacen más que acrecentar la desconfianza de los pasajeros ante las continuas averías, retrasos y cancelaciones de las dos líneas de Cercanías". "Málaga ha pasado de tener una de las mejores conexiones ferroviarias de toda Europa a una red que se ha convertido en una pesadilla desde la llegada de Sánchez", ha concluido.