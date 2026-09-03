PP critica la "cobardía" del PSOE de Málaga que "acató órdenes de Sánchez" sobre concentraciones y "dejó sola a Ceuta"

Imágenes de la concentración en Málaga en apoyo al pueblo de Ceuta. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha criticado este jueves "la cobardía" del PSOE de Málaga que, ha apuntado, "acataron las órdenes de Sánchez para ausentarse de las concentraciones convocadas por la FEMP y dejaron sola a Ceuta, desoyendo a los más de 200.000 malagueños que salieron a la calle" este pasado miércoles.

En una nota, ha destacado que "los socialistas malagueños y la izquierda en general han aprobado con nota en adoctrinamiento sanchista, pero han suspendido con creces en espíritu crítico y en oír el clamor de la calle".

Según los 'populares', fueron más de 140.000 personas las que se movilizaron en la capital, 15.000 en Fuengirola, 10.000 en Marbella, las 5.000 en Vélez-Málaga y Antequera, respectivamente; 4.500 personas en Rincón de la Victoria y 4.000 en Estepona; además de más de 3.500 vecinos contabilizados en Torremolinos, 3.000 en Mijas, 2.500 de Coín, 2.000 de Alhaurín de la Torre o los más de un millar reunidos en Ronda.

Carmona ha señalado "el apoyo masivo de los ciudadanos de toda la provincia, que se movilizaron también en aquellos municipios que no contaron con el respaldo institucional de alcaldes socialistas como el de Cártama" y ha pedido a los socialistas malagueños que "dejen de mirar a la Moncloa y bajen a la calle".

"No se puede representar el interés de los vecinos cuando la única premisa es anteponer la defensa del sanchismo", ha aseverado y ha cuestionado "el intento de boicot de los socialistas para tratar de minimizar estas concentraciones pacíficas".

"Han atacado al alcalde de Málaga por ir a Ceuta a expresar el apoyo de los malagueños, han boicoteado las movilizaciones en los municipios con alcaldes socialistas e incluso han movilizado a la Brigada de Información de la Policía Nacional para tratar de frenar una convocatoria que llegaba por parte de la FEMP con el único objetivo de respaldar y solidarizarnos con el pueblo hermano de Ceuta", ha explicado.

Por ello, Carmona ha afirmado que el PSOE de Málaga "quedó retratado ayer". Y lo hizo, ha abundado, "al ausentarse de unas movilizaciones que huían de cualquier tinte partidista".

"Han sido los propios socialistas los que han politizado una convocatoria en su intento desesperado de frenarla, por lo que hoy no podemos más que señalar el estrepitoso fracaso de la izquierda de este país tanto en el fondo, que responde a la nefasta gestión de este Gobierno, como en las formas", ha concluido.