PP critica que Puente envíe a su número dos a Cataluña ante la crisis ferroviaria mientras "sigue despreciando a Málaga"

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, en una imagen de archivo - PP

MÁLAGA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha criticado este miércoles que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, "refuerce la inversión en el Rodalies catalán hasta los 8.000 millones de euros y destine indefinidamente a su número dos a Barcelona para solucionar la crisis ferroviaria" mientras "sigue despreciando a Málaga y a los malagueños".

Así, ha destacado que el ministro socialista "ha cesado a dos cargos, uno de Renfe y otro de Adif, y ha pedido disculpas por los incidentes registrados en el Cercanías catalán desde finales de enero", marco en el que ha afeado a Puente que a los andaluces "sólo nos dedique insultos, mentiras y salidas de tono".

"Aquí ni disculpas ni ceses, sólo desprecios", ha abundado el dirigente 'popular' en un comunicado, al tiempo que ha advertido de que la red ferroviaria de la provincia "está cada vez más denostada por la falta de inversión y mantenimiento del Gobierno de Sánchez desde hace siete años".

En este punto, ha contrapuesto "la nueva inyección económica del Ministerio de Transportes al Rodalies catalán, donde el Ejecutivo ya ha invertido 4.850 millones de euros de un montante que alcanzará los 8.000 millones", mientras "los malagueños seguimos esperando mejoras en un Cercanías saturado, pese a contar con la línea más rentable de España", ha dicho en alusión a la línea C-1, con más de 17 millones de pasajeros al año.

"No hablamos ya de una falta de atención a la demanda, a los crecimientos poblacionales y al desarrollo de una provincia como Málaga, sino de una mera cuestión de seguridad", ha subrayado y ha hecho alusión al accidente de la línea de Alta Velocidad en Adamuz.

Por ello, ha reclamado "equidad" al Ejecutivo de Sánchez, Montero y Puente, alegando que "el agravio inversor de este Gobierno a Málaga y a Andalucía está repercutiendo de manera preocupante en la seguridad de malagueños y visitantes por el deterioro de nuestra red ferroviaria y de nuestras carreteras, donde tampoco se ha ejecutado ni una sola mejora en siete años", ha concluido Carmona.