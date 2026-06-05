El PP critica que Sánchez imponga a Málaga "un tren 'low cost' con limitaciones de velocidad y piezas usadas"

Archivo - El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, en una imagen de archivo. - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha criticado este viernes que el Gobierno de Pedro Sánchez "impone a los malagueños un tren 'low cost' con limitaciones de velocidad y el uso de piezas usadas en sus reparaciones, mientras moderniza y refuerza la red ferroviaria catalana con una "lluvia de millones", en alusión al nuevo tren orbital de Barcelona, que contará con una inversión de 5.200 millones.

En una nota, ha incidido en que "la falta de inversión y mantenimiento por parte del Gobierno central se traduce en un peor servicio en la provincia, que acumula cada vez más averías, retrasos y cancelaciones, elevando los tiempos de demora" y ha destacado que el AVE entre Málaga y Madrid "registró una incidencia cada 48 horas el pasado año y actualmente contabiliza hasta 30 puntos con velocidad reducida por problemas en las vías".

"Estamos peor que hace 15 años y el único responsable es el Ejecutivo de Sánchez", ha subrayado Ortega, quien ha recordado que el propio Gobierno "ha reconocido el uso de piezas usadas para reparar los trenes que componen la red ferroviaria de la provincia".

El dirigente 'popular' ha exigido a Sánchez y al ministro de Transportes, Óscar Puente, que "se pongan a trabajar" para reducir esos 30 puntos con velocidad reducida en el AVE y para mejorar la red de Cercanías, además de la Media Distancia. "La estación de Cercanías del aeropuerto ha estado más de un año con todas las escaleras mecánicas rotas; todo un despropósito", ha apostillado.

En este punto, ha afeado al Gobierno socialista su "abandono consolidado" y le ha reprochado su respuesta por escrito a preguntas de los diputados nacionales del PP por Málaga sobre el talud de Benalmádena, en la que "especificaba claramente que no se plantea una solución definitiva a corto plazo, más allá de una suerte de escollera", siendo este punto "otro con limitación de velocidad en nuestra provincia".

Por último, el coordinador general del PP malagueño ha lamentado "el agravio que, una vez más, aplica el sanchismo con Málaga; un abandono inversor que ya no es que frene su crecimiento, sino que está lastrando el liderazgo de esta provincia con unos servicios públicos de competencia estatal cada vez más debilitados, con especial incidencia en nuestras carreteras y nuestra red ferroviaria", ha concluido.