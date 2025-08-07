PP culpa a Sánchez de hacer de la financiación "una subasta donde castiga a comunidades del PP" tras liquidación de 2023

Archivo - El vicesecretario general de Política Autonómica del PP, Elías Bendodo, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una imagen de archivo en el Congreso de los Diputados. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MARBELLA (MÁLAGA), 7 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha considerado este jueves sobre la financiación de las comunidades autónomas que "Pedro Sánchez ha convertido el sistema de financiación autonómica en una subasta en el que él da más al que le garantiza los votos y castiga a las comunidades gobernadas por el Partido Popular".

Bendodo se ha pronunciado así sobre la liquidación definitiva de la financiación autonómica del ejercicio 2023, que se hace con dos años de diferencia respecto a las entregas a cuenta, y que ha analizado la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) a partir de los datos publicados por el Ministerio de Hacienda.

En una comparecencia informativa en Marbella junto a su alcaldesa y presidenta local del partido, Ángeles Muñoz, Bendodo ha señalado de entrada que "hace pocas semanas hemos comprobado el avance del cupo separatista", en alusión a la negociación entre Gobierno y Generalitat sobre una financiación diferenciada para Cataluña, y con ello que "Sánchez se mantenga en el poder a costa de la igualdad de todos los españoles".

El dirigente del PP nacional ha afirmado que "tenemos un gobierno corrupto y nefasto para España" y se ha remitido entonces como fuente de autoridad a que "lo dicen los propios datos del propio Ministerio de Hacienda reflejado en el informe Fedea".

Entre las perjudicadas ha situado a Andalucía, junto con otros territorios como Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia, circunstancia de la que ha afirmado que "esto ya lo sabíamos" y ha ampliado el radio de damnificadas para afirmar que "ahora también la Comunidad de Madrid forma parte de esta lista".

Ha criticado Bendodo que "esto no es igualdad, esto no es justicia fiscal, es atraco institucionalizado para contentar al independentismo", antes de advertir del hecho de que "cada día que pasa Sánchez sigue destrozando el principio de igualdad" y "ahora para Sánchez tiene que haber tierras de primera y tierras de segunda".

Después de dirigir el foco de sus críticas hacia el presidente del Gobierno se ha centrado en la figura de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, sobre la que se ha preguntado de forma retórica "quién es la actora principal de todo esto, quién es la persona que ejecuta la ruptura de la unidad de España, la traición a la igualdad", para señalar entonces que "todos estos desvaríos de Pedro Sánchez los ejecuta María Jesús Montero".

"La podemos llamar como la tesorera de las cesiones al independentismo", ha dicho el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP, quien ha lamentado que "la ministra andaluza que le ha puesto un lazo al cupo separatista para entregárselo al independentismo".

"NIEGA LOS PRESUPUESTOS A UN PAÍS POR CÁLCULOS ELECTORALES"

De igual forma ha recriminado al Gobierno que "niega los presupuestos a un país entero por sus cálculos electorales", circunstancia que ha situado como "incumpliendo la Constitución por no presentar los presupuestos", antes de sostener la obligación constitucional de que en el último trimestre del año lleve un proyecto de presupuestos "para debatir en el Congreso, convencer a los grupos y aprobarlo o no".

Bendodo ha blandido el argumento de que "la costumbre en nuestro país es que si no se consiguen los apoyos para aprobar los presupuestos a final de año se disuelven las Cortes y se convocan elecciones", por lo que ha considerado que en un escenario político donde "Sánchez sabe que no tiene los apoyos", la decisión es que "no presenta los presupuestos incumpliendo la Constitución".

"España no se merece esto, se merece palabra, gestión y compromiso", ha sostenido el dirigente nacional del PP, quien se ha mostrado convencido de que "éste es el modelo que va a tener España con el presidente Feijóo cuando Sánchez se digne a devolver las palabras".