El PP denuncia el muro de desigualdad de Sánchez y resalta la falta de soluciones para la movilidad en Málaga

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, el vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato Elías Bendodo, el presidente del PP-A, Juanma Moreno, y y la candidata al Senado Margarita del Cid en un acto. - EUROPA PRESS

MÁLAGA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha denunciado el muro de desigualdad levantado por el Gobierno de Pedro Sánchez entre los españoles, contraponiendo los más de 1.100 millones de euros acordados para los Rodalies de Cataluña y otros 75 millones para sus carreteras con la falta de soluciones para la movilidad de Málaga, donde el accidente de un camión en "el falso túnel de Carlos Haya dejó durante casi dos jornadas inutilizada una de las principales arterias de la ciudad".

Navarro se ha pronunciado así en la carpa informativa instalada por el PP en las inmediaciones del Palacio de Deportes José María Martín Carpena, junto al vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y número uno al Congreso por Málaga, Elías Bendodo; y el alcalde de la capital, Francisco de la Torre. Ahí, ha destacado que el PP seguirá "en la calle, cerca de los malagueños".

De este modo, ha trasladado un mensaje y ha recogido las demandas de una provincia que "lleva ocho años soportando los déficits y las carencias de un Gobierno que no se ha ocupado de Málaga". Además, ha advertido de que "pocas cosas, por no decir nada, ha construido Pedro Sánchez en estos ocho años de Gobierno" y ha señalado que su principal legado ha sido "un gran muro entre españoles, alimentando la división, la polarización y las desigualdades territoriales".

Frente a ello, Navarro ha defendido que Alberto Núñez Feijóo representa la caída de ese muro y una forma de gobernar basada en la unidad, la convivencia y el trabajo en equipo, valores que ha vinculado también al espíritu del deporte.

Por su parte, Bendodo ha destacado la importancia de sumar todos los apoyos necesarios para alcanzar el objetivo común del cambio político en España y ha utilizado el deporte como paralelismo de la importancia de afrontar cada reto con determinación. "No se puede perder ni un voto al Partido Popular", ha afirmado, incidiendo en que existe en la calle "una necesidad de cambio absoluta" frente a las políticas del PSOE y del Gobierno de Pedro Sánchez.

Asimismo, el dirigente popular ha contrapuesto dos modelos políticos, señalando que el proyecto encabezado por Alberto Núñez Feijóo representa "el rigor, la experiencia y la buena gestión", precisamente aquello que, a su juicio, ha faltado durante estos años en el Ejecutivo socialista.

En este sentido, ha criticado que el Gobierno haya dedicado más esfuerzos a afrontar sus problemas internos que a gestionar y responder a las necesidades reales de los ciudadanos. Así, Bendodo ha señalado que el PP seguirá recorriendo Málaga y poniendo en primer plano los problemas de una provincia que considera "la gran olvidada" del proyecto de Pedro Sánchez.

En este contexto, ha ironizado con que una de las pocas actuaciones visibles del Ejecutivo durante estos ocho años haya sido cambiar la numeración kilométrica de la N-340, mientras siguen pendientes las grandes soluciones que Málaga reclama en materia de movilidad e infraestructuras.

Por último, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha coincidido en que España necesita "derribar" los muros y sustituirlos por "un clima de tender puentes, de solidaridad, de cohesión territorial y de cohesión social". Asimismo, ha reclamado al Gobierno de España mayor atención a una ciudad y una provincia "tan dinámicas como Málaga", especialmente en materia de movilidad y vivienda, además de una financiación autonómica que no favorezca a los territorios más desarrollados "en perjuicio de los menos desarrollados".