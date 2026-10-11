El PP despliega una gran bandera de España en un acto en Málaga capital para celebrar el 12 de octubre

Despliegue de una gran bandera de España en un acto del PP en Málaga por el día de la Fiesta Nacional. - PP

MÁLAGA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP ha celebrado este domingo en Málaga un acto en el que ha desplegado una enorme bandera de España para celebrar el día de la Fiesta Nacional que se conmemora este lunes, 12 de octubre.

En este acto, que se ha celebrado en la calle Alcazabilla de la capital malagueña, han participado el vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo; la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, y el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, según ha explicado el partido en una nota.

Bendodo ha defendido que la convocatoria de las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre ha supuesto una "ola de ilusión y de esperanza en el futuro, porque la inmensa mayoría de los españoles quieren cambio, entre ellos muchos socialistas desencantados", según ha apuntado el vicesecretario 'popular', que ha aprovechado este acto para reivindicar el "orgullo de ser español", tras lo que ha aseverado que "queremos, podemos y merecemos algo más como país que este Gobierno corrupto".

De este modo, ha afirmado que el PP tiene un "proyecto claro para España", con el líder nacional 'popular', Alberto Núñez Feijóo, al frente, y con el presidente del PP-A y de la Junta, Juanma Moreno, como "referente", y ha asegurado que a un Gobierno del Partido Popular "no le va a temblar el pulso para tomar decisiones y derogar las leyes que haya que derogar".

"Vamos a aplicar una solución a cada problema que ha generado Pedro Sánchez, tenemos un plan económico muy importante que contempla la bajada de impuestos, tras las más de cien subidas aplicadas por este Gobierno", ha subrayado Elías Bendodo.

El dirigente del PP ha criticado que los españoles pagan más impuestos "que nunca" y, sin embargo, "los servicios públicos no funcionan; los trenes no funcionan en España", y frente a ello ha prometido que el PP, si llega al Gobierno, plantea dejar "más dinero en el bolsillo de los ciudadanos para que puedan gastar más, y así elevar la recaudación e invertir más en servicios públicos".

El vicesecretario nacional del PP también ha anunciado un plan de vivienda y un plan energético, y ha criticado que Málaga acumula "más de 25.000 viviendas paralizadas, bien sin construir o bien que no se pueden entregar, porque no hay energía suficiente".

Del mismo modo, ha avanzado un plan para "despolitizar la justicia", apuntando que, "cuanto más lejos esté la política de la justicia, habrá mayor calidad democrática". "Las decisiones políticas se toman para dar solución a los problemas de la gente, pero no se puede politizar a las empresas públicas y a las instituciones, y el 'sanchismo' ha metido la mano ahí y lo está pudriendo todo", ha comentado Bendodo.

En materia de seguridad y defensa, ha señalado igualmente la necesidad, a su juicio, de proteger las fronteras y de reforzar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para combatir la criminalidad y el narcotráfico.

Bendodo ha alertado de que "el fango y el ruido es tan ensordecedor en torno a lo que hace" el Gobierno de Pedro Sánchez que "la gente desconecta, y es normal que lo hagan", ha añadido, al tiempo que ha reivindicado la importancia de ir "a votar" el 29 de noviembre.

El representante del PP ha relatado cómo Sánchez "ganó las primarias de su partido con el dinero de los prostíbulos de su suegro y haciendo trampas", así como ha aludido al "lío de Koldo, Ábalos y Santos Cerdán", y a "cómo pagaban a prostitutas y las colocaban en pisos pagados con el dinero de todos".

También ha aludido a los casos que afectan al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, "el ideólogo de Pedro Sánchez", y al que fuera fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. "Pero lo más grave es que las cloacas del PSOE ordenaron ir a por la jueza que ha investigado al hermano de Sánchez para darle un susto a ella y a sus hijos", ha apostillado Bendodo.

Además, ha criticado que, cada día que pasa, este Gobierno "genera una deuda de 200 millones de euros", y ha reprochado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que, "de las 200.000 viviendas prometidas, no ha construido ni una".

EL PP "APUESTA POR AQUELLO QUE UNE" A LOS ESPAÑOLES

Por su parte, la presidenta de los 'populares' malagueños, Patricia Navarro, ha reivindicado que, "frente al separatismo, el frentismo, la crispación y la polarización que ha generado Sánchez en estos ocho años, el PP apuesta por aquello que nos une y nos hace más fuertes como país".

Navarro ha reprochado además al PSOE que, de cara a las elecciones, "ahora sí quiere unirse con todas las izquierdas para intentar ganar con tacticismo lo que no va a ser capaz de ganar en las urnas". "Ahora sí quiere unión, pero desde el PP no queremos la unión de los partidos, sino de los españoles", ha advertido la presidenta provincial del PP, quien también ha valorado el "ejemplo de convivencia y de concordia" que ofrecen las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, cuyas fronteras hoy "se están viendo en riesgo".

Así, ha dedicado esta festividad del 12 de octubre a Ceuta y a quienes, "de manera valiente y entregada, están defendiendo esa frontera, como son los ceutíes y nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", apuntando el papel de la Guardia Civil, "que demasiadas veces se las ve en una gran dificultad para defender esa integridad territorial y también para combatir el narcotráfico", según ha advertido.

"Mañana es el día de la Hispanidad y de la Guardia Civil y, desde el PP, tenemos claro que hay que defender a quienes nos protegen: es una cuestión legal, democrática y de convicción", ha asegurado, afeando al Ejecutivo de Sánchez "todos los cuarteles prometidos y no construidos en la provincia, además de la falta de medios y recursos existente, con unas plantillas mermadas a las que también dedicamos el despliegue de esta bandera", ha manifestado.

Finalmente, Navarro ha lanzado un mensaje de "esperanza e ilusión" a los malagueños de cara al 29 de noviembre, alertando de que "somos conscientes de que estos años de 'sanchismo' han perjudicado gravemente a nuestra democracia, a nuestro Estado de Derecho y a nuestras instituciones, y eso tenemos que recordarlo cada día", ha apostillado.