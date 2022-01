El PP destaca el "avance histórico" de la sanidad en Málaga: "Ha mejorado más en 3 años que en 40"

MÁLAGA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha reivindicado los "avances" que se han producido en materia sanitaria en los tres años de gobierno en Andalucía de su formación: "Ha mejorado más en tres años que en 40".

"Málaga ha dado un gran salto cualitativo, un proyecto que no está acabado y que se ha visto frenado por la pandemia, pero que es prioritario para el Partido Popular", ha sostenido en rueda de prensa junto al vicesecretario de la Oficina Parlamentaria, Luis Verde, durante la presentación de la campaña '3 por 40', advirtiendo de que "el PSOE de Málaga y Daniel Pérez no están legitimados para darnos lecciones sobre sanidad".

"Son los únicos que no se han enterado de que hay una pandemia pero, además, Pérez fue cesado como delegado de Salud y su hoja de servicio es la que más perjudicó a nuestra sanidad pública", ha afirmado, apuntando que "el representante de Mareas Blancas en Andalucía subrayaba esta misma semana en el Parlamento andaluz que el PSOE, antes de crear ninguna plataforma, debería pedir perdón por el daño causado en materia sanitaria durante la última década".

Carmona ha recordado que "la Cámara de Cuentas certifica que más de 7.700 profesionales sanitarios perdieron su empleo con el PSOE, muchos de ellos con el señor Pérez al frente; un socialista que no fue capaz de impulsar el tercer hospital, ni mejoras en los centros de salud, ni tan siquiera atender las demandas de los profesionales sanitarios", ha denunciado.

"El PP llegó para intentar cambiar las cosas, un camino que no es fácil pero que ya está marcado", ha manifestado, y ha subrayado que el Gobierno andaluz "licitará en breve el proyecto y la dirección de obras del tercer hospital de Málaga por más de 20 millones de euros, sumando 800 nuevas camas a la provincia y situándose como uno de los más importantes de Andalucía".

Carmona ha recordado que el actual ejecutivo "ha invertido 92 millones de euros en Málaga para la construcción, mejora o ampliación de infraestructuras sanitarias, destinando un tercio de este montante a la Atención Primaria", valorando que el complejo del Hospital Regional ha recibido 32,4 millones de euros.

Al respecto, ha señalado la reforma de las Urgencias y la ampliación de la UCI del Hospital Regional, el Acelerador Lineal de Electrones de este centro, la reforma de la segunda planta del Materno Infantil o la adecuación de la Unidad de Trastornos de conducta Alimentaria en el Civil, resaltando además que la dotación para el Hospital Clínico supera los 15 millones de euros. "Se ha duplicado la UCI del Clínico y se han reformado las Urgencias, además de ejecutar obras para la nueva unidad de ictus", ha especificado.

También se ha referido a la inversión de tres millones de euros en el Hospital Costa del Sol, "que además ha licitado la ampliación por 51 millones de euros tras 12 años paralizada"; los 5,8 millones consignados para el Hospital de la Axarquía, los 4,7 millones para el comarcal de Antequera y los 1,5 millones para el de la Serranía de Ronda.

El dirigente ha criticado que "durante la etapa socialista eran los ayuntamientos los que construían hospitales, como es el caso de Estepona, mientras que fue la Diputación Provincial la que tuvo que poner en marcha el Hospital del Guadalhorce".

También, ha añadido, los centros de salud "se están viendo sustancialmente mejorados: se ha inaugurado el servicio de Urgencias de Churriana, al tiempo que se han ampliado los de Cruz de Humilladero, Puerta Blanca y se ha actuado en el de Huelin", entre otros en la provincia.

Entre los proyectos en marcha, ha enumerado los nuevos centros de salud de El Palo, Los Pacos, Rincón de la Victoria y Nerja, donde el actual ha sido reformado, así como las mejoras en Albarizas y Leganitos (Marbella), el avance del nuevo consultorio de Cártama y la reforma de los centros de salud de Los Boliches (Fuengirola) y La Carihuela (Torremolinos), donde además se prevé un nuevo centro de Atención Primaria en la zona de Playamar, junto al Hospital Marítimo.

En Antequera, Carmona ha resaltado "la rehabilitación del antiguo centro de salud de Antequera para desdoblar el actual, donde ya han concluido las Urgencias de Campillo Bajo".

"Cuando Juanma Moreno llegó a la Junta, nos encontramos que el PSOE había suprimido 7.773 empleos de la sanidad pública, mientras que hoy hay 30.000 profesionales sanitarios más que en enero de 2019, lo que supone un incremento del 30%", ha explicado.

En este punto, ha insistido en que se han destinado en los presupuestos "2.000 millones de euros más a la sanidad que los anteriores gobiernos socialistas, mientras que la inversión se ha triplicado, pasando de 303 millones de euros en el periodo 2015-2018 hasta 1.090 millones de euros de 2019 a 2022".

"Es verdad que todos estamos hartos de esta situación de pandemia, pero los datos son claros y estamos haciendo un esfuerzo titánico", ha añadido, cuestionando "qué habrían hecho los profesionales sanitarios con 2.000 millones de euros menos durante esta crisis sanitaria del COVID". Por último, ha lamentado el rechazo a los presupuestos para 2022.

CAMPAÑA DEL PP

Por su parte, Luis Verde ha contrapuesto lo realizado por el Ejecutivo andaluz "con las promesas incumplidas y las facturas en los cajones del PSOE, además de la ocultación de medio millón de pacientes en listas de espera". "¿Alguien recuerda ya la subasta de medicamentos?, ya no existe; al igual que quitamos la exclusividad de los médicos, los contratos por hora o las coacciones para no recetar ciertos medicamentos o no derivar al especialista", ha enumerado.

El vicesecretario 'popular' ha afeado al socialista Daniel Pérez su apuesta política por crear una plataforma de alcaldes de su partido para exigir mejoras en la sanidad pública: "Tras su cese como delegado de Salud, en el año 2015 era el regidor socialista de Cártama quien valoraba la gestión del PP en la Diputación para desbloquear en tres días lo que la Junta socialista no fue capaz en tres años y poner en marcha el Hospital del Guadalhorce".

Mientras tanto, ha proseguido, "el alcalde de Estepona, el 'popular' José María García Urbano, levantaba un hospital para dar cobertura a sus vecinos y al resto de la comarca ante la desidia socialista". "Desde el Partido Popular pedimos seriedad y, con esta campaña, lo único que queremos es reivindicar la realidad con datos, con hechos", ha enfatizado.

Por todo ello, Verde ha emplazado al PSOE y a esos alcaldes socialistas a reunirse con el Partido Popular en su sede para "explicarles de primera mano todas esas mejoras y proyectos en marcha, como el tercer hospital, que ellos venían prometiendo desde el año 2008 y que el propio Pérez se negaba a hacer en el año 2012, alegando que no era el momento".

"El avance en materia de sanidad es sustancial en Málaga pero lo mejor está por llegar", ha apostillado el dirigente 'popular', quien ha recalcado: "Si algo tenemos claro es que el PSOE perjudica y ha perjudicado seriamente la salud de los malagueños, algo que no podemos dejar que vuelva a ocurrir".