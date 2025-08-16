El PP destaca que "la educación de los malagueños y andaluces es una prioridad para Juanma Moreno"

La parlamentaria andaluza por el PP de Málaga Loli Caetano en una imagen de archivo - PP

Valoran "el récord de inversión, la tasa de abandono escolar más baja de la historia, la mayor plantilla docente y el diálogo con la misma"

MÁLAGA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza por el PP de Málaga Loli Caetano ha destacado este sábado que "el récord de inversión, la tasa de abandono escolar más baja de la historia, la mayor plantilla docente y el diálogo con la misma corroboran que la educación de los malagueños y andaluces es una prioridad para Juanma Moreno".

Además, ha resaltado los "hasta 12 acuerdos alcanzados con los representantes de los trabajadores de la educación pública andaluza desde la llegada del Partido Popular a la Junta de Andalucía".

Caetano ha incidido en que estos acuerdos tienen objetivos como "reforzar las plantillas, reducir ratios, eliminar las trabas burocráticas y ampliar la atención a la diversidad".

"La región tiene la menor tasa de abandono escolar de la historia, cuenta con más profesionales y mejor pagados, y, entre otras muchas, facilita la conciliación con iniciativas como las más de 144 escuelas de verano repartidas por toda Andalucía en este periodo estival", ha subrayado.

Además, ha señalado en un comunicado que "más de 7.700 menores se han beneficiado de una iniciativa destinada inicialmente a las zonas más desfavorecidas con actividades lúdicas, refuerzo educativo y aprendizaje en valores convirtiéndose así en un apoyo real a la conciliación familiar y laboral".

En este punto, la parlamentaria andaluza ha incidido en iniciativas como la impulsada por el Ayuntamiento de Málaga, que ha habilitado este verano servicio gratuito de canguro y campamentos socioculturales y deportivos "para favorecer la conciliación de las familias malagueñas".

También ha destacado el programa de Refuerzo Estival "que, en Málaga, ha acogido cerca de 3.700 estudiantes de Primaria y primero y segundo de Educación Secundaria Obligatoria", un programa que únicamente impulsa la Junta de Andalucía y cuya finalidad es la de "mejorar las habilidades y actitudes asociadas a la lectura o al razonamiento matemático, entre otros".

Todo ello, ha continuado, "a las puertas de un curso que será histórico gracias a la gratuidad de las guarderías para todos los niños de dos a tres años a partir de septiembre", lo que "permitirá a las familias andaluzas un ahorro superior a los 2.500euro al año".

Por último, Caetano ha reivindicado también que "más del 56% de los menores de entre cero y tres años han estado escolarizados durante este último curso", lo que supone "13 puntos más desde que Juanma Moreno es presidente de la Junta y diez por encima de la media nacional".