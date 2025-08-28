El PP destaca que Málaga "avanza en la mejora de sus paseos marítimos tras el abandono del Gobierno de Sánchez"

Archivo - El diputado nacional por el PP de Málaga Mario Cortés en una imagen de archivo - PP DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional por el PP de Málaga Mario Cortés ha destacado este jueves que la capital y la provincia "siguen avanzando en la mejora de sus paseos marítimos gracias al impulso de las administraciones locales" y ha reprochado al Gobierno central, presidido por Pedro Sánchez, su "abandono también en esta materia y su negativa a implicarse en la rehabilitación de estas infraestructuras que son vitales para el turismo, la economía y la calidad de vida de los malagueños".

Cortés ha resaltado que "este abandono es equiparable a la negativa del Gobierno a impulsar un plan de estabilización de nuestras playas que ayude a prevenir la pérdida de arena y el retroceso del litoral" y ha incidido en que "el único plan del PSOE es cruzarse de brazos en lugar de planificar soluciones".

"Es lamentable que el Ejecutivo central se quite de en medio y diga que no está obligado a actuar en el litoral malagueño, cuando el Estado es quien más recauda de la actividad económica que generan estos espacios", ha criticado en un comunicado Cortés, al tiempo que ha reprochado que "Sánchez ha dado la espalda a nuestra provincia en materia de movilidad, agua, infraestructuras y también ahora en los paseos marítimos".

Al respecto, ha subrayado que "mientras el Ejecutivo central se desentiende de proyectos clave para la provincia, ayuntamientos como el de Málaga y de otros municipios de nuestro litoral sí cumplen con inversiones y mejoras para seguir transformando la provincia".

Así, ha criticado que el Gobierno de Sánchez "justifique su abandono a Málaga alegando que no está obligado a rehabilitar o remodelar estos espacios emblemáticos, tal y como se desprende de una respuesta parlamentaria a instancias del PP" en la que expone que el mantenimiento de los paseos marítimos "no es una competencia asignada por norma ni a la administración autonómica ni a la estatal, ello con independencia de quien los construyera en su momento".

También ha reprochado la "incoherencia y el oportunismo" del PSOE de Málaga, al tiempo que ha recordado que "los socialistas malagueños reclamaban estas remodelaciones al Gobierno de Rajoy y, cuando llegaron al Gobierno, decidieron archivarlo".

"¿Para qué le sirve el Gobierno de Sánchez a los malagueños, después de negarle todas las inversiones y mejoras en infraestructuras durante los últimos siete años?", ha cuestionado y ha apelado a la "responsabilidad política de los socialistas malagueños".

REMODELACIÓN DEL PASEO MARÍTIMO DE PEDREGALEJO

En este punto, el diputado nacional 'popular' ha reivindicado que el Ayuntamiento de Málaga "ya está actuando con proyectos de gran envergadura como la reforma del paseo marítimo de Pedregalejo, cuya adjudicación se ha confirmado con un presupuesto de 5,7 millones de euros y un plazo de ejecución de diez meses".

Así, Cortés ha explicado que las obras comenzarán tras el verano, en torno al mes de octubre, y se desarrollarán por fases para minimizar molestias a vecinos y hosteleros de la zona, con quienes el Consistorio seguirá manteniendo reuniones informativas.

"El proyecto transformará por completo Pedregalejo, ganando espacio peatonal, eliminando desniveles, reordenando las terrazas y ampliando los accesos a la playa, además de dotarlo de pérgolas, bancos y nueva iluminación", ha detallado.

De igual modo, ha recordado que el Ayuntamiento también tiene redactado el proyecto para la remodelación del paseo marítimo de El Palo, que se someterá a consulta ciudadana antes de su licitación. "Mientras el Gobierno de Sánchez se desentiende, el equipo de gobierno municipal trabaja codo con codo con los vecinos para mejorar uno de los enclaves más emblemáticos de Málaga", ha apostillado.

En este punto, Cortés ha incidido en que el Gobierno central "no puede seguir dándole la espalda a Málaga, porque cada negativa a invertir supone un golpe directo a la competitividad turística, al desarrollo económico y a la calidad de vida de los ciudadanos".

"El Estado debe sumar recursos, no apartarse del camino. Lo que estamos viendo es un nuevo ejemplo de cómo Sánchez margina a Málaga en beneficio de sus socios independentistas, privando a esta tierra de inversiones que son de justicia", ha concluido.