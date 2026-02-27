El PP dice que el Gobierno "sólo acierta cuando rectifica" y que crisis ferroviaria es "ejemplo de agravio" a Málaga

El diputado del PP por Málaga, Cristóbal Garre, afirma que el Gobierno de Sánchez "sólo acierta cuando rectifica" y afirma que la crisis ferroviaria es "un ejemplo más del agravio a Málaga" - PP MÁLAGA

MÁLAGA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional por el PP de Málaga, Cristóbal Garre, ha subrayado que el Gobierno de Pedro Sánchez "solo acierta cuando rectifica después de pasar más de un mes minimizando los daños económicos" por la desconexión de Málaga por AVE y aplazando las posibles fechas de la reapertura y ha afirmado que la crisis ferroviaria que está padeciendo la provincia "es un ejemplo más del agravio a Málaga".

Ante ello, Garre ha recordado que el Ejecutivo "llegó a concertar una reunión urgente en apenas un día y en domingo para abordar las mejoras en el Rodalies catalán", mientras que "aquí lleva más de tres semanas justificando la desconexión por AVE", pese a la inminente llegada de la Semana Santa.

"Está claro que lo que falta es voluntad política. No es de recibo que pasen más de tres semanas para extender a 24 horas el horario de reparación del talud desprendido en Álora. Es un caos consciente y ejecutado desde Moncloa", ha señalado.

Por este motivo, Garre ha señalado que el subdelegado lleva días negando las pérdidas millonarias que acusa el sector turístico "e incluso señalando al PP por hacerse eco de chascarrillos de bar para minimizar la crisis": "Su único fin es defender la incompetencia de Sánchez", ha considerado el 'popular'.

"Prefiere reírse de las pérdidas que está sufriendo un sector clave para la provincia como es el turismo antes que presionar al Gobierno para que impulse un plan de ayudas ante esta crisis económica sin precedentes. Los hosteleros malagueños ya han perdido más de 300 millones de euros", ha recalcado.

"Los socialistas llevan siete años tapando el deterioro de la red ferroviaria de Málaga, que es la segunda provincia con más restricciones de velocidad. También hay que recordar el estado del túnel del Valle de Abdalajís, que lleva meses cerrado por desprendimientos y filtraciones de agua. Esta es la bochornosa tranquilidad que pide el subdelegado", ha recalcado.

De esta forma, ha rechazado "los parches" que tiene la red ferroviaria malagueña y ha remarcado que, con ellos, "intentan tapar la incapacidad del Gobierno para gestionarla y mantenerla". "Llevan tres semanas mareando la perdiz. Obligando a los usuarios a tomar un autobús hasta Antequera para coger el AVE y son capaces de afirmar que la alta velocidad sí que llega a Málaga capital. Esto solo pasa en el tercer mundo", ha insistido.

El dirigente 'popular' ha reclamado, por tanto, "transparencia y la máxima diligencia posible" para recuperar la alta velocidad y frenar las pérdidas que el sector turístico está afrontando en la provincia por "la incapacidad e inacción del Gobierno de Sánchez", que amenaza el comienzo de la temporada alta turística.