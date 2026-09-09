PP dice que "políticas asfixiantes" de Sánchez "obligan a las familias de Málaga a endeudarse" ante la vuelta al colegio

Archivo - El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, en imagen de archivo. - PP - Archivo

MÁLAGA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha criticado este miércoles que las "políticas asfixiantes" del Gobierno de Pedro Sánchez están llevando a las familias malagueñas a una situación "cada vez más insostenible", hasta el punto, ha dicho, "de que el 28% de los hogares de la provincia prevé recurrir al crédito o a fórmulas de endeudamiento para afrontar los gastos de la vuelta al colegio".

En una nota, Carmona ha calificado de "inaceptable" que "las familias tengan que endeudarse para poder afrontar algo tan básico como la educación de sus hijos" y ha responsabilizado directamente al Ejecutivo de Sánchez de haber convertido el inicio del curso en "un nuevo golpe para el bolsillo de los malagueños".

"Las políticas económicas de Sánchez tienen consecuencias y las estamos viendo en los hogares: todo cuesta más, las familias pierden poder adquisitivo y cada vez resulta más difícil llegar a final de mes", ha afirmado el dirigente 'popular'.

Además, ha recalcado que el Índice de Precios al Consumo (IPC) ha registrado en agosto su subida más alta desde febrero de 2023, "por lo que tendremos la cuesta de septiembre más dura de los últimos años por la inacción socialista".

Según ha señalado, Málaga se sitúa como "la tercera provincia andaluza donde más hogares recurrirían al crédito para afrontar estos gastos, sólo por detrás de Almería y Cádiz, y por encima de la media andaluza".

De esta forma, Carmona ha criticado que "mientras Sánchez se dedica a vender una realidad económica idílica, las familias malagueñas hacen cuentas para poder pagar los libros, el material escolar, la ropa o los uniformes que necesitan sus hijos".

"No hay mayor contradicción que un Gobierno que presume de crecimiento económico mientras más de uno de cada cuatro hogares malagueños contempla endeudarse para afrontar la vuelta al colegio", ha insistido.

También ha recordado que el gasto asociado a la vuelta al colegio "ha experimentado un fuerte incremento en los últimos años y que el desembolso medio durante el curso ronda ya los 2.500 euros por alumno".

En este sentido, ha reclamado al Gobierno de España "menos propaganda y más medidas para aliviar la presión económica que soportan los hogares", empezando por una política fiscal que permita a las familias disponer de una mayor renta.

El dirigente 'popular' ha defendido la necesidad de "poner en marcha políticas que permitan reducir la presión fiscal sobre las familias, apoyar especialmente a los hogares con hijos y facilitar el acceso a los bienes y servicios esenciales".

"Desde el PP de Málaga vamos a seguir denunciando esta situación y defendiendo a los malagueños, que son los que están pagando las consecuencias de las políticas sectarias de Sánchez", ha asegurado Carmona.