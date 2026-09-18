PP insta al PSOE de Málaga a pedir a Sánchez soluciones para Ceuta en vez de abogar "por extender" el problema

Encuentro de representantes del Partido Popular en Málaga con representantes de la sociedad ceutí. - PARTIDO POPULAR MÁLAGA

MÁLAGA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha instado a los socialistas malagueños a que exijan "soluciones al Gobierno de Sánchez tras la invasión del pasado 30 de julio" en Ceuta, en lugar de apostar "por extender el problema a otras zonas", criticando que aboguen "por el traslado de migrantes ilegales desde Ceuta a nuestra provincia y al resto del país".

Así lo ha expuesto Carmona en alusión a las declaraciones realizadas este pasado jueves por la concejala socialista Rosa del Mar Rodríguez en la Comisión de Derechos Sociales del Ayuntamiento de la capital, afirmando "que todos los que quieran, que se vengan e insten al Consistorio a proponer la llegada de inmigrantes a la ciudad", según han asegurado los 'populares' en un comunicado.

Carmona se ha reunido este viernes con representantes de la sociedad civil de Ceuta, junto a la portavoz del Grupo Popular en el Consistorio, Carmen Casero, donde han atendido su preocupación y frustración 50 días después de la entrada "descontrolada e irregular" de 80.000 personas a la ciudad autónoma, "vulnerando nuestra frontera".

Así, ha reclamado "responsabilidad" al PSOE y le ha acusado de anteponer "el interés de Sánchez al de Ceuta y España". "Los socialistas dicen que todos los que quieran, que se vengan, que les damos papeles, trabajo, escuela y sanidad, a la vez que se negaron a mostrar su apoyo y su solidaridad a los ceutíes el pasado 2 de septiembre, ausentándose de las concentraciones convocadas por la FEMP en todos los ayuntamientos de España y que en la provincia movilizó a más de 200.000 malagueños", ha lamentado.

También ha acusado a los socialistas de criticar al alcalde por su visita institucional a la ciudad autónoma el pasado 26 de agosto y ha incidido en que "se negaron a convocar las movilizaciones en muchos ayuntamientos e incluso mandaron a agentes de la Brigada de Información de la Policía para boicotearlas en algunos municipios de nuestra provincia".

"Ceuta es España y es Europa", ha defendido Carmona, quien ha considerado que los ceutíes afrontan "un grave problema que se está alargando demasiado en el tiempo por la inacción y la incompetencia de este Gobierno".

Por último, ha asegurado que el PP de Málaga seguirá apoyando a los representantes de Ceuta y ha reivindicado una solución a la situación, incluida, según ha señalado, "la devolución de migrantes a Marruecos". "Defender a Ceuta es defender a España y su integridad territorial", ha concluido.