PP lamenta el "desprecio" del PSOE de Málaga a Ceuta y le acusa de anteponer "la defensa de Sánchez al interés general"

Archivo - El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, en una imagen de archivo. - PP - Archivo

MÁLAGA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP malagueño, José Ramón Carmona, ha criticado este viernes el "desprecio" del PSOE de Málaga a Ceuta y los ceutíes, y ha acusado a la formación "de anteponer, una vez más, la defensa de Sánchez por encima del interés general de los ciudadanos".

De este modo, ha reprochado al nuevo portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital, Mariano Ruiz, "su ataque al alcalde, Francisco de la Torre, por trasladar la solidaridad y el apoyo de Málaga a los ceutíes" y ha aseverado que, "definitivamente, el PSOE no ha estado a la altura ni allí, con su deficiente gestión, ni tampoco aquí".

Así, ha lamentado en un comunicado que Ruiz "elija ser escudero del sanchismo, incluso más que su predecesor, Daniel Pérez" y ha alegado que "nada ha cambiado tras la marcha de Pérez, debe ser por el influjo del sanchista mayor del reino, el señor Josele Aguilar".

"Lo único que ha hecho el alcalde es defender los intereses de Málaga, que también son los intereses en Ceuta", ha subrayado Carmona, al tiempo que ha animado a los regidores y concejales socialistas de la provincia a acudir a la movilización convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) el 2 de septiembre, a las 20,00 horas, "especialmente tras trascender que el PSOE andaluz, con María Jesús Montero a la cabeza, está presionando a sus cargos locales para que no asistan".

"El Partido Popular va a apoyar de manera decidida estas concentraciones que tendrán lugar el día 2 de septiembre en todos los ayuntamientos del país en defensa de la ciudad de Ceuta y también de Melilla", ha subrayado, y ha animado a todos los malagueños "a demostrar su apoyo a las dos ciudades españolas".

Al respecto, el secretario general del PP malagueño ha anunciado que "si los alcaldes socialistas no son valientes para convocar o anunciar que van a dar la autorización para esos actos y movilizaciones en sus ayuntamientos, serán los portavoces populares los que registren esa iniciativa, porque entendemos que es el momento de dar la cara por Ceuta".

"Señores del PSOE de Málaga, es el momento perfecto para demostrarle a Pedro Sánchez que hay otra manera de hacer las cosas; si no, ustedes serán tan responsables de lo que está pasando en Ceuta como el presidente del Gobierno", ha abundado.

En este sentido, ha preguntado igualmente a los socialistas malagueños "si ellos también serían capaces de rechazar, como ha hecho recientemente el PSOE de Melilla, una declaración institucional en la que se ponía de manifiesto la españolidad de ambas ciudades autónomas".

"Es el momento de posicionarse a favor del interés y de la integridad de España y de los españoles, también de los malagueños, por encima de cualquier otro interés partidista", ha concluido Carmona.