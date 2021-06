El PP de Málaga advierte a Sánchez de que "en España no caben indultos para pagar favores políticos"

MÁLAGA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha calificado este viernes de "indecente e injusta" la concesión de indultos a los políticos condenados por el Tribunal Supremo por sedición y malversación de caudales públicos "sin que hayan pedido perdón y con el ánimo de volver a repetir estos delitos", subrayando que "supone una agresión a los derechos y libertades garantizados en la Constitución, sobre todo al principio de igualdad".

Así lo ha expuesto junto a la diputada nacional Carolina España y la portavoz del PP de Málaga, Elisa Pérez de Siles, durante un acto de recogida de firmas contra estos indultos enmarcada en la campaña nacional y a la que se suma la formación provincial.

En este punto, ha incidido en que "si algo consagra nuestra Carta Magna es que todos los españoles somos iguales ante la Ley, lo que choca frontalmente con la política de indultos iniciada por Sánchez para pagar, y digo textualmente, favores políticos con el objetivo claro de mantenerse en el poder a toda costa".

De este modo, ha destacado que "desde el Partido Popular decimos que no todo vale en política y el obvio que el presidente del Gobierno está utilizando de manera interesada esta prerrogativa, que debe tener una base fundamental que no existe en este caso, como es el arrepentimiento de los condenados", alegando que "aquí no hemos visto a ninguno de los procesados arrepentirse de lo que han hecho, ni pedir perdón a España y a sus vecinos catalanes por el perjuicio generado".

"Tampoco entendemos desde el propio Ejecutivo se agreda al principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución, concediendo cierta impunidad a personas que han cometido delitos graves contra el Estado español mientras que otros presos cumplen sus condenas de forma íntegra".

Al respecto, Navarro ha anunciado que "desde el PP de Málaga vamos a estar en la calle con mesas para recoger firmas en todos los distritos de la capital y en los municipios de nuestra provincia", abundando en que "creemos que los ciudadanos nos van a respaldar en este rechazo frontal de la política de indultos de Sánchez, iniciativa que esperamos que también sirva para que desde el PSOE y Podemos entiendan que en un Estado de derecho como España no caben indultos a cambio de favores políticos", ha reivindicado.

"MALA IMAGEN DE ESPAÑA"

En relación con el anuncio de Reino Unido de mantener a España fuera de la lista de destinos seguros para el turismo, Navarro ha resaltado que "el Gobierno en su conjunto es responsable de que países cuyo apoyo es fundamental para la salida de la crisis sanitaria y la recuperación de nuestra economía nos señalen como un destino poco seguro, dando una mala imagen de España".

"No es lógico que desde el inicio de la pandemia se estén lanzando mensajes contradictorios desde el Ejecutivo central, tal y como ha pasado con la vacuna Astrazeneca o ahora con la imposición de medidas en el sector del ocio y la hostelería cuando no es su ámbito competencial; y cuando ha podido hacerlo, durante el estado de alarma, no lo ha hecho", ha lamentado.

En esta línea, ha criticado que "estos detalles en la gestión dan como resultado una mala imagen de un país que no resulta ser lo suficientemente seguro para visitar este verano", apuntando que "esperamos que Sánchez aprenda la lección que da Reino Unido y tome medidas para reconducir la situación y, sobre todo, para empezar a dar una imagen de país serio, seguro y apto para que vengan turistas este verano", ha concluido.