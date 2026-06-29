El PP de Málaga critica la degradación del servicio ferroviario en plena temporada alta con autobuses en el Cercanías

Archivo - El diputado nacional por el PP de Málaga Mario Cortés. - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional por el PP de Málaga Mario Cortés ha criticado este lunes la degradación "sin precedentes" que sufre el servicio ferroviario de Málaga en plena temporada alta y ha señalado que la línea C-2 del Cercanías mantiene hasta este martes 30 de junio, un plan de transporte alternativo por carretera en dos trenes que conectan Málaga y el Guadalhorce, lo que se suma a los retrasos e incidencias por la huelga convocada este lunes por Renfe.

De este modo, ha criticado que el subdelegado del Gobierno anunciara que la línea de Cercanías que conecta con el interior de la provincia retomaba el servicio con normalidad el pasado 9 de junio cuando, "20 días después, los usuarios siguen teniendo que recurrir al autobús en dos trenes que realizan el trayecto entre Málaga y Álora (Málaga)".

"Quieren dar carta de normalidad a un servicio ferroviario totalmente deficitario que, hasta hace unos años, era de excelencia y que va de mal en peor por la falta de inversión y mantenimiento por parte del Gobierno de Sánchez", ha explicado Cortés.

En este sentido, el diputado nacional malagueño ha advertido de que precisamente la línea C-2 del Cercanías es "la más perjudicada por la jornada de huelga convocada por Renfe, cuyo impacto está siendo doble, por día lectivo y por ser temporada alta, cuando la demanda es mayor por la llegada de visitantes a nuestra provincia".

Además, Cortés ha recordado la problemática que sufre el AVE entre Málaga y Madrid, "que Puente ha posicionado como la línea con más retrasos de España", y ha señalado que actualmente cuenta con 30 puntos de velocidad reducida por problemas en las vías.

"La triste realidad es que la nefasta gestión del Gobierno de Sánchez y la ausencia de Presupuestos Generales del Estado desde hace tres años está impactando directamente en la calidad de los servicios públicos, claramente degradados en los últimos años; una imagen y una confianza que, en el caso del transporte ferroviario, difícilmente vamos a poder recuperar a corto plazo", ha concluido.