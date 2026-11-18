El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso por Málaga, Elías Bendodo; la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, en un acto de campaña. - PP DE MÁLAGA

MÁLAGA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha afeado al Gobierno y al presidente Pedro Sánchez su "frivolidad" cuando se cumplen diez meses del accidente de Adamuz (Córdoba) y 21 días del de Urda y ha criticado que los socialistas "sigan pensando que la campaña está en un plató de televisión o en la portada de una revista del corazón".

Así lo ha expuesto durante un acto público en Alhaurín el Grande (Málaga) junto al vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso, Elías Bendodo, y la portavoz del PP en el municipio y candidata al Congreso, Toñi Ledesma, donde ha destacado que Sánchez, "en lugar de ofrecer explicaciones contundentes y convincentes sobre el deterioro de la red ferroviaria, se dedica a bailar en los mítines y a darse besos de tornillo con su mujer".

Además, ha criticado que durante la peor crisis migratoria que ha tenido este país, en alusión a la invasión de Ceuta el pasado mes de julio, "lo que hizo Sánchez fue una lista de canciones para el verano" y ha cuestionado para qué queremos los españoles 22 ministerios, "que es el doble de lo que tenía Mariano Rajoy, con el doble de gasto también para asesores".

La presidenta provincial ha preguntado qué será lo próximo y ha alertado de que "esperamos que no protagonice un anuncio de El Almendro, que vuelve a casa por Navidad y nosotros queremos que en Navidad Sánchez ya no esté en La Moncloa".

Sin embargo, ha advertido de que los malagueños estamos perdiendo oportunidades porque el Gobierno lleva cuatro años sin presentar unos presupuestos, alegando que "perdemos oportunidades de tener mejores infraestructuras de movilidad, más seguras; o más viviendas, cuando el déficit eléctrico mantiene bloqueadas más de 25.000 inmuebles en la provincia; y también perdemos la oportunidad de tener menores índices de criminalidad porque tampoco se dota a la Policía y la Guardia Civil de los efectivos y herramientas necesarias".

Y, como resultado, Navarro ha aseverado que los socialistas "están escondidos" y no pueden pisar la calle porque la sociedad española está enfadada con este Gobierno. Por tanto, el próximo 29 de noviembre ha animado a los vecinos de Alhaurín el Grande y del Guadalhorce a "votar con el corazón, con la cabeza y, sobre todo, con esperanza en ese cambio necesario liderado por Alberto Núñez Feijóo. No hay otro camino", ha incidido.

La dirigente 'popular' ha reivindicado el potencial del Guadalhorce incidiendo en que "aquí están las oportunidades no del futuro, sino del presente de la provincia" y ha recordado que en Alhaurín el Grande "ahondan las raíces del protagonista del cambio en Andalucía", en alusión a que este es el municipio del presidente andaluz, Juanma Moreno.

"Alhaurín el Grande debe ser una de las palancas de cambio que tengamos de cara a este próximo 29 de noviembre", ha manifestado, señalando la seriedad, el rigor y la experiencia que aúna Alberto Núñez Feijóo para posicionar a España en el lugar que se merece.

Así, ha lamentado que "la democracia no puede estar más deteriorada, la Constitución no puede estar más manoseada y el Estado de derecho no puede ser más atacado; no puede haber más corrupción en el entorno del Gobierno, el PSOE e incluso el entorno familiar de Sánchez".

Por ello, ha continuado, el 29 de noviembre "hay que votar pensando en España, que es lo que está en juego. Y si hay un voto seguro para ese cambio necesario, es el del Partido Popular", ha apostillado, abundando en que "tenemos que votar seguro por España, por Andalucía y por Málaga, porque lo que está en juego no es solo el presente, sino también el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos".

Por su parte, Bendodo ha valorado que, en apenas diez días, "España se va a abrir camino" después de Pedro Sánchez y ha señalado el enfado que se percibe en la calle ante un presidente que "utiliza hasta las revistas del corazón para hacer campaña".

Así, ha reivindicado que "mientras que unos están en las revistas, nosotros estamos con los boletines oficiales: con el Boletín Oficial del Estado, de la Junta, de la provincia, porque ahí es donde están las inversiones que vienen a los municipios".

Bendodo ha recriminado que el Gobierno antepone la ideología a la gestión "y eso hace que las cosas no funcionen", señalando el déficit eléctrico de la provincia, el mal funcionamiento de los trenes y las infraestructuras o la crisis de vivienda, recordando que el precio ha subido un 74% y el alquiler, un 44%. "Ese es el plan de vivienda de Sánchez", ha incidido.

Sin embargo, ha reivindicado que Alberto Núñez Feijóo tiene un plan para cada problema generado por este Gobierno "y nos quedan diez días para que el cambio se produzca", ha celebrado. "Planteamos que España vuelva a funcionar", ha continuado el candidato popular, quien ha criticado el abandono inversor de Sánchez en Málaga y ha apuntado que el Ejecutivo socialista paralizó el acceso norte al aeropuerto, que dejó adjudicado el anterior Gobierno del PP en 2018.

Por todo ello, Bendodo ha asegurado que "no hay plan b en el cambio; no hay alternativa a la propuesta de Feijóo" y ha insistido en que "si queremos que se vaya Pero Sánchez, hay que votar al Partido Popular", ha concluido.