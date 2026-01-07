PP Málaga critica Gobierno "absentista" de Sánchez y destaca inversiones "históricas" de otras administraciones en 2026

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, durante la reunión del Comité de Dirección de la formación en la provincia. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha reivindicado este miércoles las "inversiones históricas" planificadas en Málaga a lo largo de este 2026 por los ayuntamientos gobernados por la formación, la Diputación y la Junta de Andalucía, frente a un Gobierno de España "absentista" y sin presupuestos.

Así lo ha expuesto durante la reunión del Comité de Dirección, donde ha valorado que las administraciones gobernadas por el PP aprueban sus cuentas "en tiempo y forma", mientras que el Ejecutivo central "prorroga la maldición consagrada" por el presidente Pedro Sánchez para Málaga.

Al respecto, ha indicado que el Gobierno "impone durante tres años los peores presupuestos para la provincia, los de 2023", los últimos aprobados, ha dicho, "por la incapacidad" de la ministra María Jesús Montero para elaborar, presentar y sacar adelante unos nuevos por falta de apoyos parlamentarios.

Navarro ha destacado que los principales ayuntamientos de la provincia y la Diputación superan los 3.300 millones de euros presupuestados este año "para impulsar proyectos que redunden en una mejor calidad de vida de los malagueños". Además, ha señalado los 737 millones consignados en inversiones por el Gobierno andaluz de Juanma Moreno para Málaga este ejercicio, al tiempo que ha recordado que la Junta ha invertido más de 4.300 millones en la provincia desde 2019.

La dirigente 'popular' ha subrayado que "esto es mucho más que aparecer con los deberes hechos; esto es una muestra amplísima de la capacidad de gestión, del conocimiento profundo que tiene el PP de la realidad y de los problemas de los malagueños, que intentamos abordar y solucionar con esos presupuestos".

Desde el Gobierno andaluz, ha especificado, "hablamos de inversiones que vienen a consignarse en proyectos tan importantes como el tercer hospital y otras muchas actuaciones sanitarias en Atención Primaria y centros educativos, así como la autovía del Guadalhorce, las obras del metro o el apoyo también a nuestro sistema productivo".

Respecto a la Diputación, ha apuntado los más de 516 millones de euros aprobados, "de los que 96 millones irán directamente a inversiones, dando también muestra de esta capacidad de gestión". Por lo tanto, ha abundado, "estamos hablando de un montante muy importante con el que marcamos la diferencia con el PSOE y con el Gobierno de España; un Gobierno absentista en esta provincia, que ha venido a prometer estudios pero que, sin presupuestos, pocas obras va a poder acometer", ha insistido.

Navarro ha reprochado al Ejecutivo socialista que "no se trata sólo falta de voluntad política, sino de gestión" y ha anunciado que la formación seguirá reclamando este año tanto las mejoras necesarias en la A-7 como la bonificación de la AP-7, marco en el que ha marcado como prioridad del partido en las reclamaciones al Gobierno la presa de Cerro Blanco.

Al respecto, ha explicado que se trata de "una obra que solucionaría gran parte de la inundabilidad que afecta al Valle del Guadalhorce, la capital, Alhaurín de la Torre e incluso Torremolinos, y que valdría no sólo para almacenar agua de cara a futuras sequías, sino para retener esas avenidas e inundaciones".

"Una presa que empieza ya a ocupar desde hoy el primer puesto del orden de prioridad de todas las reivindicaciones que el Partido Popular va a llevar en lo sucesivo al Gobierno de España", ha insistido.

Además, la presidenta del PP malagueño ha reclamado al Ejecutivo un plan de estabilización de nuestras playas, "que también quedan devastadas con esos temporales", el refuerzo de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "para hacer frente al incremento de la criminalidad"; así como la ejecución de inversiones para redimensionar las infraestructuras de transporte de energía eléctrica en la provincia.

En este punto, ha incidido en "la diferencia entre PP y PSOE en términos presupuestarios, pero también fiscales" y ha contrapuesto las siete bajadas fiscales aplicadas por el Gobierno andaluz de Juanma Moreno frente a la voracidad de Sánchez y Montero, que en 2025 han recaudado más de 6.000 millones de euros en impuestos estatales en la provincia, lo que supone un crecimiento de casi un 20% anual.

Así, ha recordado que, "lejos de haber anunciado medidas fiscales que alivien el bolsillo de los malagueños, lo que tenemos aquí es todo lo contrario", criticando la subida del peaje de la Costa del Sol casi un 4% con el inicio del año, por encima del IPC, "precio que volverá a crecer por encima del 60% en temporada alta", ha concluido Navarro.