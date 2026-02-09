PP Málaga critica que Gobierno constató "falta de inversiones" en AVE pero "no movió ni un dedo para revertir abandono"

El coordinador general de los 'populares' malagueños, Cristobal Ortega. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha criticado este lunes que el Gobierno de España ha mostrado "sobradas evidencias de su desinterés" por el alta velocidad que conecta Málaga y Madrid, al considerar que es "incapaz si quiera de cuantificar las inversiones realizadas en esta línea, pese al aumento sustancial de averías, retrasos y cancelaciones".

En una nota, Ortega ha advertido de que "el que calla, otorga; y, con su silencio, el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Óscar Puente ha puesto de manifiesto la ausencia de inversión y mantenimiento en esta línea que, hasta hace pocos años, era de excelencia". "Y lo que es peor --ha añadido-- que aun conociendo la situación, no movió ni un dedo para revertirla".

"Este caos sin precedente responde al abandono total de la red ferroviaria de la provincia, hasta el punto de que desde el Gobierno no son capaces de explicar lo que han invertido ni las actuaciones que se han llevado a cabo para frenar el deterioro del AVE", ha criticado.

Así, ha advertido de que la degradación de la red ferroviaria "la sufren los usuarios del AVE, pero también de las dos líneas de Cercanías" y ha recordado que actualmente tanto la línea de Alta Velocidad hasta Madrid como el Cercanías que conecta Málaga con el Guadalhorce "permanecen cortados por un desprendimiento registrado la pasada semana en Álora".

Eso sin contar, ha añadido Ortega, "los incidentes prácticamente diarios que sufre la línea C-1 del Cercanías", que conecta la capital con Fuengirola, y que también, ha recordado, "sufrió un desprendimiento cerca de las vías hace escasos días a la altura de la localidad malagueña de Benalmádena".

"La falta de mantenimiento e inversiones desde hace siete años es la clave en este asunto", ha explicado el dirigente 'popular', quien ha señalado que "esa misma desidia es la que nos lleva a que los trenes de Ronda sigan sin recuperar, seis años después, la frecuencia anterior a la pandemia del Covid-19.

Por todo ello, ha exigido al Gobierno de Sánchez que explique y que "ponga negro sobre blanco" cuál es su plan para revertir esta situación de abandono de la red ferroviaria malagueña, incidiendo en que "no estamos hablando ya de una cuestión económica o del desarrollo de una de las zonas más pujantes y que más crece del país, sino de salvaguardar la seguridad de los miles de malagueños".