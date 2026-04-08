El PP de Málaga critica que el Gobierno contribuye a "colapsar la A-7 en hora punta" con tareas de mantenimiento

Archivo - El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega. - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha criticado este miércoles que "el Gobierno de España, lejos de ayudar a mejorar la fluidez del tráfico en la parte oriental de la A-7, contribuye a colapsar de nuevo esta vía en hora punta con tareas de mantenimiento" y ha alegado que se trata "de otro despropósito del ministro Óscar Puente con la movilidad en nuestra provincia".

De este modo, ha exigido al Ejecutivo de Sánchez que "rectifique y ejecute estas labores de reasfaltado en la A-7 a la altura de Cajiz en horario nocturno para evitar las colas kilométricas que se llevan registrado durante toda esta semana".

Así, ha recordado que "ya ocurrió el pasado mes de noviembre, cuando conseguimos que dejaran de actuar en hora punta en la N-340 entre Chilches y Almayate y acometieran esos trabajos durante la noche, con menor afluencia de vehículos".

El dirigente 'popular' ha lamentado que "la falta de planificación del Ministerio es tal, que no ha habido si quiera comunicación al Ayuntamiento de Vélez-Málaga" y ha sentenciado que, "lejos de actuar para mejorar la fluidez del tráfico, agravan el problema".

"Dos años después de las promesas de Puente, el Gobierno no ha acometido ni una sola de mejora en la A-7, ni en la parte oriental ni en la occidental, todo lo contrario", ha asegurado Ortega, quien ha criticado "la inacción del Ejecutivo para impulsar el tercer carril en la zona este a su paso por Rincón de la Victoria o la necesaria planificación de una nueva ronda".

Al respecto, ha comentado que "ni siquiera se han puesto en marcha por parte de la DGT medidas transitorias como la creación de carriles reversibles o unidades de respuesta rápida ante los alcances; es más, ni siquiera cuenta en Málaga con un servicio de grúa para retirar vehículos pesados averiados" y ha abundado en que "este abandono se traduce en atascos prácticamente diarios que sufren los malagueños para llegar a sus lugares de estudio o trabajo, y también de vuelta a casa por la tarde".

Por ello, Ortega ha instado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible a "dejar de echarle un pulso a Málaga y a los malagueños y trabajar en lo que debería ser su cometido, que es mejorar la movilidad y la conectividad de una provincia que lidera el crecimiento demográfico y que es locomotora económica de Andalucía y de España", ha concluido.