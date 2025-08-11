El PP de Málaga critica que el Gobierno "margina a dependientes andaluces"

Archivo - Málaga.- El PP pide al Gobierno que escuche a los veterinarios y derogue el decreto sobre medicación para mascotas - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Sociedad del Bienestar, Inclusión Social, Igualdad y Familias del PP de Málaga, Lucía Yeves, ha criticado este lunes que el Gobierno central, presidido por Pedro Sánchez, "margina a los dependientes andaluces al aportar solo un tercio del gasto que les corresponde, mientras pacta con el País Vasco abonar el 50%".

Yeves ha reprochado al Ejecutivo central que, "de los 2.331 millones de euros que costará en 2025 sostener los servicios de dependencia en Andalucía, la Junta asuma el 68,09% --1.592 millones-- frente a los 739 millones que pone el Estado".

"El esfuerzo de Andalucía está muy por encima del 50% que marca la ley, pero el Gobierno de Sánchez lleva años incumpliendo su obligación legal", ha lamentado, al tiempo que ha recodado que "desde 2019 el Estado adeuda a Andalucía 5.037 millones de euros".

La dirigente 'popular' ha señalado en un comunicado que "este agravio se produce mientras el PSOE firma con el País Vasco un convenio para que reciban el 50% del gasto en dependencia, privilegios que se niegan sistemáticamente a los andaluces".

Además, ha alertado de que "la negociación del cupo separatista con los independentistas catalanes amenaza el futuro del sistema de dependencia en Andalucía".

Yeves ha valorado que Andalucía "cuenta hoy con el mayor sistema de dependencia de España, batiendo récords con 302.871 beneficiarios y 455.031 prestaciones, y reduciendo a la mitad los días de espera de los 1.275 que había con el PSOE en la Junta".

De igual modo, ha destacado "la creación de 7.500 nuevas plazas tanto para mayores como para personas con discapacidad en situación de dependencia, las sucesivas subidas en el precio/plaza --un 26% para mayores y un 32% para personas con discapacidad-- y un incremento del 28% en el precio/hora de la ayuda a domicilio desde 2019".

"Mientras el Gobierno de Juanma Moreno ha dado un giro de 180 grados para hacer el sistema más ágil, eficaz y con más recursos que nunca, el Ejecutivo de Sánchez presume de compromiso social, pero se desentiende de los más vulnerables", ha criticado. "Desde el Partido Popular no vamos a permitir que los dependientes andaluces sigan siendo los grandes olvidados. Andalucía cumple y seguirá cumpliendo, pero exigimos justicia y equidad", ha concluido Yeves.