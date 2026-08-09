El PP de Málaga critica que Sánchez incremente la recaudación de impuestos en la provincia un 7,4% en el primer semestre

Archivo - La parlamentaria andaluza por el PP de Málaga y presidenta de NNGG en la provincia, Jéssica Trujillo. (Imagen de archivo). - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta provincial de Nuevas Generaciones del PP y parlamentaria andaluza Jessica Trujillo ha recriminado este domingo al Gobierno de Pedro Sánchez que continúe "exprimiendo" a los malagueños con una recaudación "récord", que se ha incrementado un 7,4% en el primer semestre de este año en relación con el mismo periodo del año anterior. Todo ello, mientras la planificación del Ejecutivo central y las inversiones "siguen a cero" en la provincia.

Según los datos de la Agencia Tributaria, de enero a junio de este año la recaudación superó los 2.502 millones de euros, frente a los 2.329 millones registrados en el mismo periodo de 2025. En este sentido, la 'popular' ha lamentado en una nota que el Gobierno recaude cada vez más en Málaga "y continúe castigando a la provincia y utilizando los recursos de todos para pagar los favores políticos del sanchismo".

A su juicio, la provincia malagueña se sitúa como la segunda de Andalucía en recaudación tributaria y la octava del país, con unos datos en los primeros seis meses del año "que no dejan de crecer y que van de récord en récord". Unos ingresos tributarios que, además, "no repercuten en absolutamente nada de lo que la provincia de Málaga necesita".

"La ciudadanía y el tejido productivo aportan más que nunca a las arcas públicas, pero no perciben un retorno equivalente en forma de inversiones; cada mes vemos incrementos de recaudación tributaria que no revierten en mejoras de los servicios públicos, que están abandonados por el desprecio del Gobierno de Pedro Sánchez hacia nuestra provincia", ha sostenido.

Málaga ha pasado de una recaudación tributaria en 2019 de 3.284 millones de euros a 6.358 millones en el año 2025, ha recordado la parlamentaria popular, quien ha añadido que este año "parece que se mantiene la tendencia al alza y se podría superar la recaudación del pasado ejercicio".

Todo ello, ha agregado, en una situación en la que la ciudadanía "constata que sigue habiendo muchos déficits en infraestructuras de movilidad, hídricas o en seguridad que el Gobierno sigue sin atender a corto plazo, pero tampoco planifica, que es aún peor".

"El Gobierno de Sánchez sigue esquilmando a los españoles, que cada vez tienen más dificultades ante los incrementos impositivos, la inflación y la ausencia de medidas para dejar más dinero en los bolsillos de los ciudadanos", ha lamentado, al tiempo que ha incidido en que el Ejecutivo "ni siquiera es capaz de hacer su trabajo, como es elaborar y presentar los Presupuestos Generales del Estado".

A ello se suma una financiación autonómica "muy insuficiente, que perjudica gravemente a Andalucía", ha expuesto, al tiempo que ha insistido en que "recibimos menos de lo que merecemos y prestamos los mismos servicios públicos para más población y con muchos menos recursos que otras autonomías".

En concreto, Trujilo ha afirmado que el último informe de Fedea indica que la infrafinanciación ha pasado de 1.535 millones de euros a 1.634 en el año 2024. "Los andaluces recibieron 193 euros menos que la media nacional y 286 euros que un catalán y no es de justicia porque es dinero que Andalucía deja de recibir para invertir en servicios fundamentales como la sanidad, la educación o la dependencia", ha afeado la 'popular'.

Trujillo ha exigido al Gobierno que "deje atrás de una vez la política de agravios hacia Andalucía e impulse de inmediato una reforma del sistema de financiación autonómica basada en la igualdad entre españoles", además de destinar a Málaga "las inversiones que corresponden a una provincia que continúa liderando el crecimiento económico y la creación de empleo y que está entre las primeras de España en recaudación tributaria".