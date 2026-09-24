PP de Málaga critica que Sánchez y Marlaska "anteponen sus intereses partidistas a la seguridad de los malagueños"

Archivo - El diputado nacional por el PP de Málaga Cristóbal Garre, en una imagen de archivo. - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional por el PP de Málaga Cristóbal Garre ha criticado este jueves que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "han antepuesto sus intereses partidistas a la seguridad de los malagueños a tenor de los últimos episodios violentos acaecidos en la capital", que, ha apuntado, "han dado la vuelta al mundo y que han reafirmado la dinámica que arrastra la provincia en esta materia desde la llegada de los socialistas a la Moncloa".

"Nos han dejado en manos de los narcotraficantes", ha lamentado el dirigente 'popular', quien ha cuestionado "la credibilidad" del subdelegado del Gobierno sobre el refuerzo policial anunciado tras los dos tiroteos y ha exigido a Interior que "concrete cuántos efectivos adicionales llegarán a Málaga, durante cuánto tiempo permanecerán en la provincia y qué medidas piensa adoptar para combatir el crimen organizado".

En un comunicado, Garre ha calificado de "insostenible" la situación en materia de seguridad que atraviesa la provincia y ha exigido recuperar la unidad de élite OCON-Sur "para combatir en igualdad de condiciones contra el crimen organizado".

"Es incomprensible que, al tiempo que aumentan los crímenes y las incautaciones de armas de guerra en nuestra provincia, Sánchez y Marlaska desmantelen una unidad de élite clave en la lucha contra el narcotráfico. Málaga necesita reactivar inmediatamente OCON-Sur", ha señalado.

Además, ha recordado que el déficit que tienen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Málaga supera los 1.200 efectivos y ha subrayado que el refuerzo anunciado por el subdelegado tras un homicidio y un ajuste de cuentas es "insuficiente".

"Este Gobierno socialista ha vuelto a demostrar que no existe planificación alguna más allá de mantener a Sánchez en la Moncloa. Ese es su objetivo. Porque ya ha quedado claro que la seguridad de los malagueños no está entre sus prioridades", ha recalcado.

De esta forma, Garre ha pedido a Sánchez que ponga fin a lo que considera una política subordinada "a sus propios intereses". "Los malagueños han comprobado como el sectarismo socialista en la provincia no tiene límites, y eso, desde el Partido Popular, no lo vamos a consentir", ha expresado.

"Los malagueños necesitan sentirse seguros después de lo acontecido en apenas unos días. La respuesta tiene ser contundente. No podemos seguir esperando otro tiroteo u otra incautación de armas de guerra para frenar a unos criminales que están protegidos por el propio ministro del Interior", ha finalizado.