El PP de Málaga critica que "el sectarismo del Gobierno genera una crisis sanitaria sin precedente en España"

Los 'populares' alertan del "impacto también en Málaga"

MÁLAGA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP de Málaga, Elisa Pérez de Siles, ha criticado este viernes, junto a la diputada nacional 'popular' María del Mar Vázquez, que el "sectarismo" y el "sesgo ideológico" del Gobierno y de la ministra de Sanidad, Mónica García, "han generado una crisis sanitaria sin precedentes en España, al tratar de imponer un Estatuto Marco de espaldas a los profesionales sanitarios, los sindicatos, los demás partidos políticos y a las comunidades autónomas".

Así, la portavoz 'popular' ha afirmado que "tenemos a una ministra y a un Gobierno que van de escándalo en escándalo", en alusión "al caos generado con Muface, la negativa a financiar fármacos para pacientes oncológicos y, más recientemente, el rechazo frontal al borrador del Estatuto Marco que pretenden imponer a los profesionales sanitarios".

En este punto, Pérez de Siles ha anunciado una ofensiva institucional por parte del PP de Málaga, iniciada en el último pleno del Ayuntamiento de la capital, "con mociones que llevaremos a la Diputación Provincial y al resto de municipios para que los malagueños sepan que se está poniendo en riesgo el Sistema Nacional de Salud, para que el resto de partidos se posicionen y, sobre todo, para pedir al Gobierno que dé marcha atrás con un estatuto que ha provocado la indignación de los profesionales sanitarios y que supone un retroceso en sus condiciones".

La dirigente 'popular', que ha señalado que "este ninguneo supone un ataque" a la profesión, ha destacado "el apoyo" de la formación a las reivindicaciones del colectivo y ha recordado que a las protestas de las últimas semanas se sumará una gran movilización en Madrid --inicialmente prevista para este sábado y que ha sido aplazada por la lluvia--, así como una huelga general anunciada para el 23 de mayo.

ADVIERTE DE "IRRESPONSABILIDAD" DE SÁNCHEZ Y GARCÍA

Ha advertido de la "irresponsabilidad" de Sánchez y García, al tiempo que ha señalado "el perjuicio" para los usuarios de estas movilizaciones y "esa previsible fuga de médicos que van a optar por otros territorios a el fin de recuperar esa dignidad profesional y de buscar mejores condiciones laborales".

Pérez de Siles ha afirmado que "esta imposición" del Ejecutivo es "ejemplo de una clara deslealtad institucional, tal y como nos tienen acostumbrados en Andalucía".

"Nos parece dantesco que sea precisamente la ministra de Sanidad, que es médico, la que pretenda golpear duramente al colectivo", ha subrayado y ha apuntado que "la única explicación es que tanto García como Sánchez pretenden imponer ideología sin tener en cuenta la importancia y la gravedad de las consecuencias que puedan generar".

De igual modo, ha añadido que "esos a quienes cada mes se les llena la boca en los plenos municipales exigiendo mejoras de la sanidad pública, con el único objetivo de erosionar al Gobierno de Juanma Moreno, han demostrado que no les preocupa en absoluto optimizar la situación de la sanidad y de los profesionales que la ejercen".

En esta línea, ha recordado que "el PSOE dejó a Andalucía y a Málaga con las peores ratios sanitarias tras una nefasta gestión durante 37 años" y ha incidido en que "es de justicia reconocer que nunca antes se había hecho tanto por la sanidad, con una inversión histórica y 25.000 profesionales sanitarios más que en la etapa socialista".

"El PSOE redujo la plantilla de profesionales sanitarios en 7.773 efectivos y recortó un 4% de media los salarios, además de que durante la última etapa de gobierno socialista sólo el 50% de los MIR acababan su formación, sin olvidar que ocultaron a medio millón de pacientes de las listas de espera oficiales", ha apostillado.

Por su parte, Vázquez ha insistido en que "una convocatoria de manifestación y de huelga por parte de los profesionales sanitarios es algo que jamás ha ocurrido en nuestro país y, sin duda, va a tener un gran impacto", alegando que "si los médicos llegan a la huelga será porque el Gobierno les ha llevado hasta su límite".

Ha defendido la reforma y actualización del Estatuto Marco, que "es el conjunto de normas que regulan las condiciones laborales y la contratación del personal sanitario de todas las categorías", al tiempo que ha apuntado que "el actual tiene más de 20 años y ya no responde a la realidad de nuestro sistema sanitario".

No obstante, ha censurado que el Ministerio de Sanidad "trate de imponer un texto sin consenso, sin escuchar a nadie". "No ha contado con los médicos, con los sindicatos ni con las comunidades autónomas, que son las que lo tienen que aplicar", ha apostillado.

Así, Vázquez ha resaltado que "todos coincidimos en que el principal problema de la sanidad en España es la falta de profesionales y, sin un buen Estatuto Marco, nunca se va a poder solucionar este déficit pero, en lugar de ofrecer soluciones, el Ministerio impone un texto que genera un problema y que agravará la crisis sanitaria".

"EL BORRADOR ES TÉCNICAMENTE CUESTIONABLE"

"El borrador es técnicamente cuestionable: no tiene planificación, no ha dialogado con los interlocutores imprescindibles, no tiene memoria económica ni compromiso de financiación y destina una parte a atacar directamente a la profesión médica", ha criticado.

Al respecto, ha criticado que "García pretende imponer una exclusividad a los jefes de servicio y a los médicos en formación MIR, sin poder darles garantías de contratación". "Si les obligas a quedarse en el sistema público pero no les puedes contratar, ¿a qué les estás condenando? ¿Al paro? Pues vaya medida para un Estatuto Marco", ha insistido.

Además, ha afeado que el Gobierno pretenda limitar la movilidad de los médicos, "atándolos a un sistema cuando no les puede ofrecer estabilidad y, desde luego, invade las competencias de las comunidades sanitarias y rompe el equilibrio sanitario".

"Una ministra que viene con una hoja de ruta, sin duda viene a atentar contra el sistema sanitario tal y como lo conocemos. El Gobierno está atacando a los médicos y desprecia su esfuerzo, y éstos se sienten maltratados y ninguneados", ha advertido Vázquez, que ha explicado que estos profesionales dedican diez años a una formación que es permanente durante toda su carrera, "pero el Ministerio ha decidido no reconocer esta diferencia formativa con respecto al resto de profesiones sanitarias, no valorando la responsabilidad de un médico a la hora de hacer un diagnostico o de indicar un tratamiento".

"En lugar de ofrecer estabilidad y reconocimiento, el Gobierno de Sánchez y García impone condiciones que van a expulsar a los médicos del sistema y no es una cuestión de dinero, sino de respeto a la profesión médica, de condiciones laborales dignas y de garantizar el mejor sistema sanitario", ha añadido.

Por último, la diputada nacional 'popular' malagueña ha exigido a la ministra que rectifique, que escuche a los médicos y a las comunidades autónomas. "Le pedimos diálogo, respeto y visión de futuro", apuntando que "la sanidad no puede construirse a golpe de imposiciones desde un despacho", ha concluido.