El PP de Málaga destaca la "ejemplar vocación de servicio público" de Elisa Pérez de Siles

Archivo - El alcalde y candidato del PP a la reelección, Francisco de la Torre, junto con Carmona, Navarro y Pérez de Siles - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha destacado este martes la "ejemplar vocación de servicio público" de la portavoz provincial y primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Málaga, Elisa Pérez de Siles, y su "contribución a que Málaga sea la ciudad que más avanza de España", tras su decisión de dejar la política para emprender una nueva etapa personal y profesional.

Así, tras agradecer su compromiso con el servicio público durante casi dos décadas, ha subrayado los valores de "responsabilidad y dedicación absoluta al servicio de Málaga y los malagueños".

"Hay personas muy difíciles de sustituir porque lo tienen todo: una extraordinaria capacidad profesional, una enorme calidad humana y un liderazgo propio que deja huella y Elisa Pérez de Siles ha representado durante todos estos años la entrega, el corazón y un talento excepcional para la gestión y la toma de decisiones", ha resaltado.

La dirigente 'popular' ha agradecido el trabajo desarrollado durante su etapa en el Ayuntamiento, donde ha desempeñado distintas responsabilidades, desde directora de distrito hasta primera teniente de alcalde y portavoz del equipo de gobierno, así como en el Partido Popular, donde ha sido vicesecretaria de Málaga capital y portavoz provincial.

"En la gestión pública ha dejado el listón muy alto. Su dedicación, su capacidad de trabajo y su compromiso con Málaga han sido constantes y ejemplares", ha enfatizado Navarro, al tiempo que ha incidido en que "Elisa Pérez de Siles, sin ningún atisbo de triunfalismo, sale por la puerta grande de la Casona del Parque".

"Lo hace después de haber dado lo mejor de sí misma por Málaga y por los malagueños, demostrando que la política es una vocación de servicio que exige mucho, pero que también ofrece la enorme satisfacción de contribuir a mejorar la ciudad", ha agregado.

De igual modo, la presidenta de los 'populares' malagueños ha resaltado que la formación "siempre ha sido una escuela de grandes profesionales y cuenta en el alcalde de Málaga con el dirigente municipal con mayor experiencia de España".

En este punto, ha manifestado que "si algo ha caracterizado el éxito de Málaga durante todos estos años ha sido el trabajo colectivo". "Los equipos han sido y seguirán siendo la clave, y Elisa Pérez de Siles ha formado parte esencial de ese equipo que ha hecho posible que Málaga sea hoy una de las ciudades que más avanza de España", ha concluido.