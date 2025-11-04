PP Málaga destaca impulso presupuestario de Junta al metro, frente la "nula inversión" de Gobierno en mejorar movilidad

MÁLAGA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional por el PP de Málaga Cristóbal Garre ha destacado este martes el impulso presupuestario que la Junta de Andalucía contempla en sus cuentas de 2026 para seguir ampliando el metro de Málaga, "con una inversión global que supera los 150 millones de euros", frente a "la nula inversión del Gobierno de España para mejorar la movilidad en la provincia".

Así, ha señalado que dicha cantidad irá destinada a la explotación del suburbano, a las obras de prolongación hacia el Hospital Civil y también a la redacción de los estudios que determinarán futuras extensiones, y supone un "compromiso real, tangible y férreo" del Gobierno andaluz.

Garre ha afirmado que el Gobierno "está tan caducado como sus cuentas, prorrogadas desde 2023 y sin visos de presentar unas nuevas, pese a ser un mandato constitucional" y ha reprochado al Ejecutivo Pedro Sánchez y María Jesús Montero esa "parálisis" que, en su opinión, "está lastrando el futuro de Málaga".

Según ha criticado, "mientras que el metro sigue cumpliendo hitos marcados por su expansión, el único logro de este Gobierno es mantener rotas las escaleras del Cercanías en el aeropuerto desde hace un año y el colapso en nuestras carreteras".

Así, a través de un comunicado, el dirigente 'popular' ha recalcado que el Gobierno de Juanma Moreno "ejecuta la extensión del metro hacia el Civil soterrado, como querían los vecinos, mientras planifica futuras ampliaciones, entre las que se baraja El Palo-Rincón de la Victoria, Ciudad Jardín y el PTA".

Sin embargo, ha añadido, el Ejecutivo de Sánchez "ni siquiera ha sido capaz de acometer actuaciones urgentes para atajar el caos de tráfico en la A-7, como carriles reversibles o la puesta en marcha de unidades de respuesta rápida ante los alcances".

Además, ha criticado que, "ante las diferentes propuestas planteadas por otras administraciones, como la Diputación y los ayuntamientos de Málaga y Rincón de la Victoria, la respuesta ha sido el desprecio y el ninguneo a los malagueños".

En este punto, el diputado nacional ha reprochado al subdelegado del Gobierno, Javier Salas, que "lleva siete años defendiendo el agravio y el veto a esta provincia en lugar de reclamar inversiones y actuaciones para atajar el caos de tráfico y el abandono de la red ferroviaria por parte del Ministerio de Transportes".

"Salas es un buen alumno del ministro Puente, ya que parece dedicar más tiempo a justificar el ninguneo de Sánchez que a trabajar por el futuro de Málaga", ha concluido.