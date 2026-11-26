La presidenta provincial del PP malagueño, Patricia Navarro, en el acto de campaña del PP 'Chocolatada Familiar'. A 24 de noviembre de 2026, en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha resaltado este jueves que los presupuestos de la Junta de Andalucía de 2027 incluyen, vía enmienda del Grupo Popular, una partida para la redacción del proyecto de ampliación de la Ciudad de la Justicia de Málaga.

Así, en un reparto informativo en el distrito malagueño de Teatinos-Universidad junto a la candidata al Congreso por la formación Paloma Saborido, la presidenta 'popular' ha incidido, por tanto, en que la ampliación de la Ciudad de la Justicia "tiene asegurada una partida para el proyecto que precederá a las futuras obras, dentro del plan de infraestructuras judiciales puesto en marcha por el Gobierno de Juanma Moreno", según ha recogido el partido en una nota.

Además, Navarro ha incidido en que cuando el presidente de la Junta, Juanma Moreno, llegó al Gobierno andaluz, las infraestructuras judiciales en Málaga estaban "absolutamente arrasadas, con situaciones tercermundistas en los juzgados de la provincia". Por ello, ha defendido que el Gobierno andaluz elaboró el citado plan de infraestructuras, que está en marcha, para cada uno de los partidos judiciales.

En él están incluidas, ha enumerado la dirigente malagueña, la mejora, entre otros, de los juzgados en Estepona, Fuengirola, Torremolinos, Torrox y para dotar a Marbella de una sede judicial "al nivel de lo que requiere este municipio, no solo por la cantidad de población, sobre todo por la cantidad de causas que hay en una ciudad que tiene un partido judicial muy amplio".

También, ha agregado la presidenta provincial, es necesaria la ampliación de la Ciudad de la Justicia en Málaga capital, "que nada más comenzar ya se quedó pequeña". En este sentido, Navarro ha lamentado que "en su día no se planificara bien".

"Claro que es necesaria su ampliación, no podemos pedir más órganos judiciales para abarcar la cantidad de procedimientos de la ciudad si no tenemos espacio. Por eso, dentro de ese plan está contemplada la ampliación de la Ciudad de la Justicia de Málaga. Nosotros sí cumplimos", ha defendido la 'popular'.

En su intervención, la presidenta provincial del PP ha hecho hincapié en que a partir del 29 de noviembre "volverá la esperanza" a España y, sobre todo, "en ese proceso de reconstrucción volverán los pilares fundamentales que sustentan nuestra democracia, nuestra convivencia y nuestro Estado de derecho".

"Es lo que nos estamos jugando el próximo domingo. Y el voto seguro para conseguir todo esto, y podemos dar ejemplos con hechos y con gestión, es el voto al Partido Popular", ha trasladado Navarro, quien ha afeado al Gobierno de Pedro Sánchez "los daños" que ha provocado y que "han venido a cercenar los cimientos de nuestra democracia, los cimientos de nuestro Estado de derecho, los cimientos de nuestra Constitución, que al final es el marco de esa convivencia democrática que nos dimos en el año 78 y que ha traído a España tanta tranquilidad, tanta prosperidad y tanto progreso".

En este sentido, ha lamentado que, si quienes tienen que velar por la convivencia democrática, por el cumplimiento y aplicación de la ley, "no se sienten respaldados, no se sienten amparados ni protegidos, evidentemente el sistema y la democracia quiebra".

"Eso es lo que está ocurriendo en España. Y lo hemos visto cuando a jueces y fiscales se les ha estado cuestionando sentencias y resoluciones judiciales que no acompañaban a la acción de este Gobierno, que no respaldaban la acción de este Gobierno, que no validaban las fechorías que han intentado ir haciendo y otras muchas que han llegado a término", ha indicado Navarro.

Tampoco, ha añadido, se puede garantizar el Estado de derecho "cuando no solo no se respeta o se cuestionan esas resoluciones judiciales, sino que incluso se persigue, se amenaza a jueces y a fiscales", algo que ha ocurrido "con la jueza que tiene actualmente la causa abierta al hermano del presidente del Gobierno en Extremadura".

Asimismo, Navarro ha hecho un llamamiento para que no se normalice "lo que se ha convertido en una gran anomalía democrática". "Por eso es tan importante el voto del próximo 29 de noviembre, un voto que tiene que ir a restablecer el Estado de derecho, la separación de poderes, el imperio de la ley. Y, evidentemente, el cumplimiento de nuestro marco legal y constitucional como la base y la garantía de nuestra convivencia democrática", ha enfatizado.

"Es importante que ese principio de igualdad de todos los españoles vuelva, vuelva a España, vuelva a nuestra democracia y eso es lo que está también proponiendo nuestro candidato Alberto Núñez Feijóo en esta travesía hacia el cambio necesario y hacia la reconstrucción de España", ha concluido.