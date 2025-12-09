PP de Málaga dice que "el Gobierno más sectario de la historia" lleva a 5.700 médicos malagueños a la tercera huelga

La diputada nacional por el PP de Málaga María del Mar Vázquez en una imagen de archivo. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional por el PP de Málaga María del Mar Vázquez ha criticado que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez, "el más sectario de la historia", lleva desde este martes "a más de 5.700 médicos malagueños a la tercera huelga del año, una crisis sin precedente a nivel nacional que responde única y exclusivamente a la imposición de la ministra de Sanidad, Mónica García, de un Estatuto Marco que el sector rechaza de plano".

La movilización, prevista durante cuatro días, "supone una crisis sin precedente en nuestro país por el sectarismo ideológico de este Gobierno", ha explicado Vázquez, quien ha recordado a través de una nota que los paros cuentan en la provincia con el apoyo del Sindicato Médico y del Colegio de Médicos.

"Todos los agentes y profesionales no pueden estar equivocados", ha incidido la diputada 'popular', quien ha destacado que el Ministerio pretende modificar las condiciones laborales del personal sanitario de espaldas al sector y sin garantizar una financiación realista, por lo que ha pedido a Sánchez que "llame al orden" a la ministra para que retire un documento que "sólo genera confrontación, incertidumbre e inestabilidad en el Sistema Nacional de Salud".

Así, ha lamentado que, después de casi tres años de negociación, García "se muestre incapaz de alcanzar el consenso con los profesionales sanitarios" y ha advertido de que la ministra "actúa de manera unilateral y sectaria, defendiendo un estatuto que, lejos de mejorar las condiciones laborales, genera nuevos agravios entre categorías profesionales y un caos en la organización del sistema sanitario".

Vázquez ha criticado que la ministra de Sanidad "va de escándalo en escándalo, tras la mala gestión de Muface" y ha subrayado que "el descontrol y la ideología preceden al interés general de los pacientes, generando una crisis sin precedente en nuestro país", ha insistido, en alusión a las huelgas celebradas también en junio y octubre del presente año.

En este punto, la diputada nacional por Málaga ha alertado del "riesgo de que una crisis de esta envergadura pueda afectar a la calidad asistencial de los pacientes malagueños", por lo que ha instado al Ejecutivo a "rectificar, abrir un verdadero proceso de diálogo y anteponer la sanidad pública a sus intereses partidistas".

"Los médicos están llamados a cuatro días de huelga, la tercera en lo que va de año, por el sectarismo de una ministra de Sanidad que no escucha a los profesionales, que se quiere poner la medalla de un Estatuto Marco que no convence a nadie y que no se sienta a escuchar los problemas que de verdad podría tener la profesión sanitaria en el futuro", ha explicado.

Por último, ha cuestionado al Gobierno de Sánchez "¿cuántas jornadas y cuántas huelgas nos quedan por ver?" y ha incidido en que García "pasará a la historia como la ministra que ha ninguneado a los médicos, que no ha sabido escucharlos ni tratarlos y que no ha sido sensible a sus problemas".