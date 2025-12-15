PP Málaga dice a Gobierno que mejorar movilidad no siempre supone grandes obras y señala el ejemplo del carril BUS-VAO

Patricia Navarro, Ha Hoy Al Gobierno De España "Que Tome Nota De Que Para Mejorar La Movilidad En Málaga No Hacen Falta Obras Faraónicas" Y Ha Señalado Como Ejemplo La Creación Del Nuevo Carril BUS-VAO De Acceso A La Capital Por La A-357. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha pedido al Gobierno de España "que tome nota de que para mejorar la movilidad en Málaga no hacen falta obras faraónicas" y ha señalado como ejemplo la creación del nuevo carril BUS-VAO de acceso a la capital desde la A-357, puesto en marcha por la Junta de Andalucía hace unos días.

De este modo, ha destacado en rueda de prensa que "muchas veces no es cuestión de movilizar una gran cantidad de recursos, tampoco de plantear intervenciones de gran complejidad, sino de tomar conciencia del problema y, sobre todo, de tener voluntad política para solucionarlo".

Así, Navarro ha reivindicado los más de 430 millones de euros que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno ha movilizado en siete años para mejorar la movilidad en la provincia, "lo que demuestra la voluntad inequívoca del PP para atajar uno de los problemas que más puede comprometer las aspiraciones de crecimiento, desarrollo y también las cotas de bienestar de los malagueños".

La dirigente 'popular' ha criticado el que ha considerado "abandono inversor" que, en materia de infraestructuras y especialmente en materia de movilidad sufre esta provincia por parte del Gobierno de España desde hace siete años, señalando "el bloqueo del Ejecutivo de Sánchez y Montero al tren de la Costa del Sol desde Nerja hasta el Campo de Gibraltar, pese al compromiso adquirido con los alcaldes por el propio Ministerio".

"Tampoco podemos hablar de planificación de una nueva ronda Este que viene haciendo falta debido a la saturación y el colapso que vive la A-7, ni del necesario tercer carril desde Rincón de la Victoria hasta la capital y de Puerto Banús a San Pedro Alcántara; ni siquiera de esa bonificación del peaje de la Costa del Sol que el Gobierno niega a la AP-7 en Málaga mientras liberaliza la misma AP-7 a su paso por Alicante o mientras bonifica otras autopistas en otros puntos de España como Galicia o Castilla y León", ha abundado.

Al respecto, ha criticado que el Ejecutivo socialista "sigue actuando sobre los peajes para bonificarlos o suspenderlos menos en la provincia de Málaga, donde contamos con el más caro de España, que en verano se encarece además un 62% y que a partir de enero volverá a incrementar su precio un 4%, por encima de la inflación".

En esta línea, Navarro también ha lamentado "la inacción del Gobierno central para mejorar la red de Cercanías" mientras llega ese tren litoral, señalando "la necesidad de actuaciones transitorias como ampliar el ancho de vías o trenes de mayor capacidad en el ámbito ferroviario, así como la creación de carriles reversibles o unidades de respuesta rápida ante los accidentes y averías que se producen en nuestras carreteras".

"Claro que hay grandes obras que estamos reclamándole al Gobierno como la administración con mayor capacidad inversora, pero hay otras muchas que estamos planteando a corto y medio plazo y que no suponen la movilización de grandes recursos ni obras de gran complejidad", ha insistido.

En este punto, Navarro ha afeado a Sánchez que dijera que "este Gobierno le renta a los españoles", afirmando que "lo que de verdad quiso decir es que a los ciudadanos y a los malagueños les resta este Gobierno". "A los únicos que les resulta rentable es a su familia, a sus amigos y a los nacionalistas, con quienes sí pacta mejoras en las carreteras y en la red ferroviaria o la suspensión de peajes con un escandaloso desvío de fondos", ha añadido.

Al respecto, ha insistido en que "a quien sí le sale rentable gobernar provincias como Málaga es a Pedro Sánchez", marco en el que ha recordado que "los malagueños estamos pagando las mayores subidas de impuestos de la historia, con una recaudación de 5.500 millones de euros el pasado año en la provincia, una cifra que este año volverá a crecer a tenor de los últimos datos, que apuntaban un aumento del 20% hasta septiembre", ha especificado.

Sin embargo, ha reprochado al Ejecutivo socialista que no revierta esa recaudación de récord en inversiones para la provincia. "Eso sí que le renta a Sánchez, tener a provincias como Málaga, que somos el 'paganini' del Gobierno mientras se derivan esas inversiones a otros territorios por interés político del PSOE", ha apostillado.

Por lo tanto, la presidenta del PP malagueño ha insistido en que, "si hay voluntad política, se pueden solucionar los problemas". "La Junta de Andalucía lo está demostrando y lo que pedimos al Gobierno de España es que haga lo mismo", ha reiterado.

Entre las actuaciones acometidas por el Gobierno andaluz de Juanma Moreno, ha resaltado las mejoras en los accesos al PTA, el desdoblamiento hacia Alhaurín de la Torre desde la A-7, así como la variante de Arriate, la circunvalación de Antequera y otras que se están abordando como el desdoble de la A-357 y la A-367 para acometer de una vez por todas la esa autovía Málaga-Ronda-Campillos, marco en el que también ha puesto en valor el impulso dado para la extensión del metro de Málaga.