PP Málaga exige disculpas públicas a PSOE tras hacer "el ridículo" al pedirles condenar un ataque inexistente a una sede

Archivo - Imagen de archivo del coordinador general de los 'populares' malagueños, Cristobal Ortega. - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha exigido al secretario general del PSOE malagueño, Josele Aguilar, y al PSOE de Estepona "disculpas públicas e inmediatas" después de que este "reclamara una condena por un supuesto acto vandálico contra la sede socialista de Estepona que finalmente no había ocurrido, ya que la imagen utilizada para denunciarlo había sido creada mediante Inteligencia Artificial".

"Aguilar ha aprendido demasiado de sus maestros Sánchez y Zapatero y parece haber adoptado la mentira como estilo político: primero construyen el relato, después exigen explicaciones y condenas y sólo al final se preocupan de comprobar si lo que cuentan es verdad", ha criticado Ortega, quien ha lamentado "el ridículo" protagonizado por los socialistas "al reclamar responsabilidades por unos hechos inexistentes".

En un comunicado, Ortega ha afirmado que "Aguilar es igual de creíble cuando defiende la inocencia de quienes fueron condenados por el caso de los ERE que cuando denuncia ataques vandálicos contra una sede socialista que simplemente no han existido y, encima, exige que otros los condenen".

"El PSOE de Málaga se ha identificado tanto con el sanchismo que ya hasta innova con las mentiras, los bulos y las manipulaciones: ahora necesita recurrir a la Inteligencia Artificial para alimentar su relato político", ha añadido.

El dirigente 'popular' ha señalado que este episodio demuestra "hasta qué punto los socialistas malagueños viven alejados de la realidad", después de que sus responsables "se hayan creído cualquier invento generado con IA sin ser capaces siquiera de comprobar qué había ocurrido realmente en su propia sede".

"¿Qué vamos a pedirle a un Josele Aguilar que ignora lo que está ocurriendo con Ceuta y que desoye la opinión y el sentir de más de 200.000 malagueños que han salido a la calle, pero que tarda segundos en creerse una fotografía falsa si le sirve para alimentar su relato?", ha cuestionado Ortega, quien ha advertido de que "si ni siquiera saben lo que ocurre en su propia agrupación de Estepona, difícilmente van a saber qué preocupa, qué reclama y qué siente la sociedad malagueña".

Ortega ha reprochado además a los socialistas que, "una vez comprobado que el supuesto ataque no existió, sigan erre que erre intentando mantener el victimismo y reclamando explicaciones a los demás en lugar de asumir su responsabilidad".

"Lo que condenamos son las mentiras del PSOE de Málaga, que sigue dando la espalda a los malagueños y a los ceutíes para salvar a Sánchez a cualquier precio", ha subrayado el coordinador general del PP malagueño.

Por último, ha recordado que Aguilar "fue muy rápido para exigir una condena por un ataque que nunca ocurrió" y ha reclamado que ahora actúe "con la misma rapidez para pedir disculpas públicamente por haber contribuido a difundir una falsedad".