PP de Málaga exige explicaciones al ministro Puente por los problemas ferroviarios: "Hasta cuándo este sabotaje"

MÁLAGA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha exigido hoy explicaciones al ministro de Transportes, Óscar Puente, ante un nuevo caos ferroviario que ha dificultado el inicio de las vacaciones a cientos de malagueños por la incidencia que dejó sin tensión a una catenaria en Sevilla. "¿Hasta cuándo este sabotaje?", ha cuestionado.

Ortega ha señalado las incidencias y retrasos de hasta tres horas que han tenido que soportar los usuarios de media y larga distancia por el abandono que sufren las infraestructuras de la provincia.

"Hemos pasado de tener un excelente servicio a, en siete años, padecer un colapso ferroviario que no deja de agudizarse por la inacción del Gobierno de Sánchez, Montero y Puente", ha sostenido el dirigente del PP en una nota.

"Miles de andaluces han padecido esta semana el colapso al que Puente nos tiene expuestos por su incapacidad y su sectarismo. No sabemos cuál será el límite. Llevamos siete años abandonados", ha relatado Ortega, quien a la vez ha recordado la incidencia en uno de los túneles de Valle de Abdalajís, "que permanecerá cerrado los próximos meses debido a un desprendimiento que demuestra la falta de mantenimiento e inversión que tiene la red ferroviaria malagueña".

El dirigente popular ha reclamado responsabilidades al ministro de Transportes ante lo que considera otro hecho "esperpéntico" que demuestra cómo el sistema ferroviario malagueño se ha convertido en una "red tercermundista".

"La media y larga distancia, así como el Cercanías demuestran el desamparo inversor impuesto a la provincia de Málaga a pesar de que Montero nos utiliza como cajero automático para los pagos al independentismo catalán", han subrayado Ortega.

"El afán recaudador de la Cobradora del Frac en la provincia, que va camino de otro récord, es la prueba del delito, del desvío de fondos a Cataluña para pagar sus acuerdos con el dinero de los malagueños sin que aquí se invierta ni un euro", ha concluido.

El coordinador general del PP malagueño también ha puesto el foco en el nuevo agravio provocado por Sánchez y la creación de la 'Renfe catalana'. "Imaginamos que ahora en sus vacaciones en La Mareta estará perfilando un nuevo robo en la provincia para destinarlo a su verdadero propósito: seguir en la Moncloa sustentado por los votos del independentismo", ha recriminado.

Los retrasos, averías e incidencias, ya asumidas en el día a día, "confirman el desdén sanchista hacia Málaga", ha sostenido.

"En plena temporada alta, son miles los turistas que están comprobando de primera mano que siguen sin funcionar las escaleras mecánicas de la estación de cercanías del aeropuerto o que no pueden ni siquiera bajarse en estaciones como Benalmádena y Fuengirola porque ciertos trenes no prestan servicio en hora punta. Es un auténtico despropósito. Una vergüenza", ha remarcado.

Ortega también ha aludido a los informes de puntualidad ofrecidos por el Ministerio de Transportes en relación a los retrasos sufridos durante junio. "No puede afirmar que estamos en el mejor momento de la historia de la alta velocidad española cuando Puente reconoce que el 84% de los AVE sufrieron retrasos durante un mes clave para la economía malagueña", ha concluido.