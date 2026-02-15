El PP de Málaga exige a Puente que explique desperfectos y baches en las autovía de la provincia

El diputado nacional por el PP malagueño Mario Cortés. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular presentará a principios de esta próxima semana una batería de preguntas parlamentarias para exigir al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que explique a los malagueños por qué no tiene previsto arreglar los baches y desperfectos que arrastran las autovías de la provincia.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, lo ha anunciado el diputado nacional por el PP malagueño Mario Cortés, quien ha asegurado que esta situación de "abandono y dejadez" por parte del Gobierno socialista está generando "situaciones de peligro para la seguridad de los conductores".

Asimismo, ha precisado que algunos alcaldes han reclamado por escrito al Ministerio el arreglo de esos desperfectos, que afectan especialmente a tramos de la autovía del Mediterráneo (A7) en la costa occidental, y han solicitado que se les informe de los planes gubernamentales en este sentido.

En contexto, la formación ha concretado que el Ministerio ha admitido que "somos conocedores de las incidencias que presenta el firme en determinados tramos" de la A-7 "y de las molestias que esta situación puede ocasionar a los usuarios", pero no se compromete a actuar con carácter de urgencia para solucionar esta situación.

"Los malagueños merecen conocer a qué se debe este desprecio por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, que lleva años sin realizar un mantenimiento adecuado de las carreteras de la provincia", ha manifestado Cortés.

Al hilo, el diputado nacional ha explicado que el PP preguntará cuál es el presupuesto destinado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para el arreglo de las autovías de Málaga y qué obras se han hecho en los últimos años "porque nos tememos que todo el presupuesto que se debería haber destinado a la provincia ha ido a otros territorios donde al Gobierno le interesaba tener contentos a los partidos nacionalistas para poder seguir en la Moncloa".

Además, el Partido Popular también exige al Gobierno central que tome medidas para evitar que los jabalíes sigan accediendo a la autovía del Mediterráneo. "No podemos permitir que se ponga en juego la seguridad de los ciudadanos", ha afirmado Cortés, que ha aludido a que accidentes como el registrado este fin de semana en la A7 a su paso por Málaga capital "son cada vez más frecuentes, sin que el Ministerio haga nada para evitarlos".

En suma, Cortés ha apuntado que los malagueños "están cansados del abandono inversor" al que el Gobierno socialista tiene sometido a la provincia, de la que sólo se acuerda a la hora de recaudar impuestos.

"El afán recaudador de Pedro Sánchez y María Jesús Montero exprime a los malagueños, que el año pasado pagaron más de 6.000 millones de euros vía impuestos, pero el Gobierno socialista sigue sin invertir ni un euro en la provincia", ha recriminado, al tiempo que ha afirmado que "no queremos ser más que ninguna provincia, pero tampoco menos".