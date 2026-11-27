El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (c), la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (d) , el vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y cabeza de lista al Congreso por Málaga, Elías Bendodo (2d) la delegada d - Álex Zea - Europa Press

MARBELLA (MÁLAGA), 27 (EUROPA PRESS)

La presidenta provincial del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha señalado que este 29 de noviembre "va a ser un domingo de esperanza y de ilusión para todos los españoles por ese necesario cambio de Gobierno que España necesita" y ha reivindicado que "el único voto seguro" para garantizarlo "es el PP y Alberto Núñez Feijóo". "No busquemos atajos, sucedáneos ni cosas que se nos parezcan", ha subrayado.

Así lo ha dicho Navarro en el acto de cierre de campaña del PP de Málaga, junto al presidente del PP andaluz, Juanma Moreno; al vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso por Málaga, Elías Bendodo; el candidato al Senado Francisco Salado y la presidenta del PP de Marbella y alcaldesa del municipio, Ángeles Muñoz.

Para la dirigente 'popular', "el voto que no vaya al PP este domingo servirá para fortalecer a la izquierda" y ha añadido que "supondrá o cuatro años más de Sánchez o que siga en política bloqueando a un Gobierno de cambio que quiere hacer progresar a este país".

La presidenta provincial del PP ha aseverado que este Gobierno "no ha estado a la altura de una provincia dinámica, emprendedora y pujante como Málaga" y ha lamentado que esta desidia "sólo llegará a su fin con un Gobierno de Alberto Núñez Feijóo".

En esta línea, ha explicado que "el PSOE no compite con el PP en estas elecciones, sino con el sanchismo y sus miserias", apuntando que los socialistas "se han dedicado toda esta campaña a intentar ocultar todos esos casos de corrupción y esa nefasta gestión, mintiendo para que no se notaran las fechorías que han hecho".

Así, ha contrapuesto este abandono con el compromiso del Gobierno andaluz de Juanma Moreno, que "ha estado pendiente de cada una de las necesidades de la provincia, con una inversión de 350 millones para la Costa del Sol desde 2019 y 60 millones que vienen de camino para este 2027", ha puntualizado, subrayando que "eso es apostar por esta tierra, todo lo contrario de lo que ha hecho Sánchez".

"Creíamos que no habría nada peor que el abandono de Chaves, Griñán y Díaz, pero llegó Sánchez y nos condenó al castigo más absoluto", ha apostillado Navarro, quien ha afeado al Ejecutivo socialista que mantenga sin ejecutar obras hidráulicas en la provincia por más de 2.000 millones de euros o que tampoco haya impulsado mejoras en la A-7 ni en el Cercanías, a la vez que niega a los malagueños la bonificación del peaje de la Costa del Sol y el tren litoral sigue sin avances.

Por último, la dirigente 'popular' ha reprochado al Gobierno que "tampoco haya ayudado a la Policía Nacional y a la Guardia Civil a combatir el aumento de la delincuencia y el crimen organizado", además de afearle que "no haya resuelto el problema de nuestras playas y que tampoco haya redimensionado una red eléctrica que se encuentra saturada y que actualmente mantiene bloqueadas más de 25.000 viviendas en la provincia".

Por su parte, Moreno ha puesto en valor los indicadores económicos de la provincia, destacando el número de empresas, los 148.395 autónomos y los 785.092 afiliados a la Seguridad Social que ha citado durante su intervención; así como el crecimiento del turismo, las exportaciones, que ha situado cerca de los 3.500 millones de euros, y la duplicación de la inversión extranjera.

A su juicio, estos resultados reflejan "la diferencia entre un Gobierno que dedica tiempo, esfuerzo y equipos preparados a resolver los problemas y otro centrado en su supervivencia política" y ha señalado que los presupuestos andaluces de 2027 contemplan casi 1.000 millones de euros para Málaga.

El presidente andaluz también ha destacado la transformación experimentada por Marbella de la mano de Ángeles Muñoz, después de una etapa que ha descrito como marcada por "la bancarrota, el desorden urbanístico y el caos administrativo" y ha defendido "la reconstrucción y revitalización" del municipio.

Según ha destacado, "ningún presidente andaluz" ha realizado tantas visitas institucionales a Marbella como él y ha reprochado a sus antecesores "la falta de atención y el bloqueo de proyectos fundamentales". Entre las actuaciones desarrolladas, ha mencionado la ampliación del Hospital Costa del Sol, "bloqueada durante once años, con una inversión superior a los 100 millones de euros y otros cuatro millones previstos en los presupuestos de 2027".

También se ha referido al centro de salud de San Pedro Alcántara, a un nuevo instituto en Las Chapas con siete millones de inversión y la ampliación de la desaladora, a la que se han destinado más de ocho millones ante "una falta de respuesta del Gobierno central", ha considerado Moreno, quien ha recordado inversiones en la carretera de Marbella a Istán, la promoción turística y la aprobación del Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental.

Por su parte, Bendodo ha afeado al Gobierno socialista que "se ha olvidado de Málaga y de Marbella estos ocho años", relegando a la provincia como la penúltima del país en inversión por habitante, y ha ha calificado como una "buena noticia para Marbella" que el que fuera candidato a la Alcaldía del municipio, José Bernal, se vaya al Congreso.

Ha vuelto a instar a los socialistas a decir "un solo proyecto que el Gobierno de Sánchez haya impulsado en la provincia". "Han sido dos legislaturas en blanco", ha lamentado Bendodo, que también ha reivindicado el papel de los pueblos pequeños de Andalucía y de Málaga y el trabajo de los concejales de pueblo, frente al "insulto" de Sánchez cuando dijo que "usted no llegará ni a concejal de pueblo".