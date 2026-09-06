El PP de Málaga manifiesta la falta de voluntad del Ejecutivo socialista para solucionar el colapso de las carreteras

Archivo - El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, en una foto de archivo. - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha manifestado que el suspenso del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de movilidad abocará a los malagueños a otra vuelta al cole con atascos "interminables" por la incapacidad y la falta de voluntad del Ejecutivo socialista para solucionar el "colapso" de las carreteras de la provincia.

Según ha informado el PP de Málaga en una nota, "los malagueños afrontan septiembre con la preocupación y la incertidumbre de no saber cuánto van a tardar en llegar a sus trabajos, a los centros educativos o a sus casas, mientras el Gobierno sigue sin hacer los deberes en materia de movilidad por su sectarismo", ha lamentado Ortega.

Por otro lado, Ortega ha señalado que la provincia "lleva demasiado tiempo pagando la falta de planificación, de inversión y de respuesta" del Ejecutivo central en materia de infraestructuras y transporte. "Cuando llega septiembre, el problema no es nuevo: lo nuevo es que el Gobierno vuelve a demostrar que tampoco este verano ha hecho los deberes", ha criticado, al tiempo que ha advertido de que el incremento de desplazamientos con el inicio del curso "pondrá en evidencia el abandono de las carreteras malagueñas".

Igualmente, el dirigente popular ha pedido al Gobierno que "deje de mirar hacia otro lado" y afronte de una vez las actuaciones que necesita Málaga para garantizar una movilidad acorde con el crecimiento de la provincia. "No hablamos de lujos ni de grandes anuncios, hablamos de infraestructuras que son imprescindibles para que los malagueños puedan estudiar, trabajar y vivir con normalidad", ha subrayado.

De esta forma, el coordinador ha preguntado al subdelegado del Gobierno en la provincia por los resultados de los estudios de viabilidad para impulsar soluciones en la A-7 que, "supuestamente, estarían antes de verano y de los cuales no hay ni una sola noticia".

En esta línea, Ortega ha acusado al Gobierno socialista de "condenar a Málaga al colapso". Así, "los socialistas llegan a septiembre con la libreta vacía para Málaga, con cero soluciones para nuestra provincia", ha ironizado y, además, ha insistido en que "los deberes no se hacen con titulares, sino con obras, inversiones, plazos y compromisos".

Por último, el coordinador general del PP malagueño ha advertido además de que el impacto de esta situación "no lo sufren los papeles ni las estadísticas, sino las familias". Por tanto, "son padres y madres que tendrán que salir antes de casa para llevar a sus hijos al colegio, trabajadores que perderán horas en los desplazamientos y estudiantes que dependerán de un sistema de transporte que necesita más capacidad, ampliar frecuencias y mejorar las conexiones", ha explicado.