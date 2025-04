El PP de Málaga pide al Gobierno que exima del pago del peaje de la AP-7 a los trabajadores de la Serranía de Ronda

Los 'populares' también isnsisten en la "unidad de respuesta" ante los alcances en la autovía A-7

MÁLAGA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha pedido al Gobierno de España que exima del pago del peaje de la Costa del Sol a los trabajadores y estudiantes de la Serranía, que se encuentran en situación de "excepcional vulnerabilidad" ante el corte de la carretera que conecta Ronda y San Pedro Alcántara. Así, ha explicado que la puerta de acceso a la Costa del Sol está en Manilva, "lo que añade para estos usuarios más kilómetros y un nuevo peaje que deben pagar, por lo que reclamamos esa bonificación también para ellos".

Durante la reunión de la Junta Directiva Provincial, Navarro ha argumentado que, "ya que el Gobierno no ha recuperado tras la pandemia las frecuencias del tren que conecta Bobadilla con Algeciras y que atraviesa toda la Serranía, al menos que adopte esta medida temporal hasta que se arregle la carretera A-397".

"Deben tener este gesto con todos esos trabajadores y estudiantes que no pueden pagar el peaje; tenemos que sumar esfuerzos y arrimar el hombro entre todos, igual que la Junta está actuando con la máxima diligencia y responsabilidad en el arreglo de esa vía", ha apostillado.

Además, la presidenta provincial ha vuelto a reclamar a la Dirección General de Tráfico (DGT) que adopte medidas urgentes y transitorias mientras se acometen otro tipo de mejoras como el demandado tercer carril desde Rincón de la Victoria hasta la capital, insistiendo en la necesidad de aplicar "medidas provisionales como habilitar carriles reversibles y la creación de unidades de unidades de respuesta rápida ante los alcances, que generan kilómetros de retenciones".

"No podemos hacer del colapso la normalidad", ha manifestado, en alusión al atasco de 14 kilómetros generado este jueves en la A-7, a la altura del túnel de El Limonero.

En este sentido, Navarro ha denunciado el agravio del Gobierno a Málaga en cuanto a inversiones en carreteras y también con los peajes. "El agravio es cada vez mayor y cuanto más profundizamos en los datos, más indignación tenemos. No hay excusa para no bonificar la AP-7 al nivel que se bonifica a otros territorios, como tampoco hay excusa para no eximir del pago a los trabajadores y estudiantes de la Serranía de Ronda y a los que se ven obligados a utilizar la autopista AP-46 por esos trabajos que continúan en la A-45 desde hace más de dos semanas", ha enumerado.

La dirigente 'popular' ha recordado que el PP gobierna al 90% de los malagueños, tanto en ayuntamientos grandes como pequeños, además de en la Diputación y la Junta de Andalucía. "Hemos roto barreras de todo tipo y hemos sentado las bases de una provincia pujante, dinámica, que lidera a día de hoy el crecimiento demográfico de nuestro país, garantizando el progreso y el desarrollo de Málaga para generar oportunidades que se traducen en empleo, en inversiones y también en impuestos", ha dicho.

Al respecto, ha reprochado al Gobierno de Sánchez que "recoge y cosecha lo que el PP siembra allí donde gobierna, que es progreso, actividad económica y crecimiento. Nosotros generamos oportunidades y atraemos inversiones, y ellos recaudan por la vía fiscal cada año más y más en nuestra provincia", ha subrayado, marco en el que ha recordado que el Ejecutivo ingresa cada año 30 millones de euros en impuestos por el peaje de la Costa del Sol "y sigue sin aprobar bonificaciones".

Por tanto, ha continuado, "no podemos quedarnos de brazos cruzados. Entre todos tenemos que ser capaces de quitar cada palito que haya en la rueda de ese crecimiento y ese dinamismo; tenemos que alzar la voz y denunciar estos agravios, porque Málaga no puede ser quien siga pagando las convidadas del Gobierno de Pedro Sánchez".

Por ello, la presidenta del PP malagueño ha exigido al Ejecutivo "una respuesta más rápida y contundente, a la altura de la dimensión que necesitas nuestros servicios e infraestructuras tras siete años de abandono inversor". "Esas 97 subidas de impuestos y de tasas aplicadas por Sánchez desde que es presidente tienen que traducirse también en más de inversión para una provincia donde la recaudación fiscal del Estado bate récords año tras año", ha apostillado.

EMBALSES DE CERRO BLANCO Y GIBRALMEDINA

En este punto, Navarro también ha afeado al Gobierno que tenga obras declaradas a interés general en materia de agua sin ejecutar en la provincia por valor de 2.000 millones de euros y ha contrapuesto la diligencia de la Diputación y la Junta, cuya inversión supera los 400 millones de euros en la provincia, "frente a la inacción del Ejecutivo de Sánchez".

Así, ha criticado que el secretario general del PSOE de Málaga afirme que si estuviese terminada la Autovía del Agua no tendríamos que tirar agua al mar, recordando que los tramos de esa autovía del agua son conexiones que están declaradas de interés general del Estado y, por tanto, de competencia estatal.

Además, ha especificado que esa tubería que va a conectar el campo de Gibraltar hasta la Axarquía tiene un diámetro para transportar hasta 2.000 litros por segundo, frente a los más de 30.000 litros por segundo de capacidad que tiene, por ejemplo, la presa de La Concepción.

En este sentido, Navarro ha incidido en que "lo que nos hace falta son embalses", señalando dos proyectos de competencia estatal como son Gibralmedina, "cuyo proyecto ya ha sido realizado y entregado por la Junta al Ministerio"; y Cerro Blanco, "que ha vuelto a rescatars por parte del Gobierno andaluz para la planificación hidrológica, pero que, evidentemente, también corresponde al Estado hacerlo".

Por último, la presidenta provincial ha censurado que el nuevo secretario general del PSOE Málaga "quiera echar al primer malagueño al frente de la Junta para poner a una sevillana que vuelva a traer abandono y maltrato a esta provincia" y le ha instado a jugar un papel "propositivo y constructivo" para garantizar el desarrollo y el progreso de Málaga.