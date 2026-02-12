El PP de Málaga pide al Gobierno que "reaccione" y acepte impulsar un plan para estabilizar las playas

Playa afectada por el temporal en Mijas - AYUNTAMIENTO DE MIJAS

MÁLAGA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo de Alcaldes del PP de Málaga, Margarita del Cid, ha pedido este jueves al Gobierno de España que "reaccione" y que "abandone el bloqueo y la desidia en la que lleva siete años instalado en cuanto a la inversión y mantenimiento de las playas de la provincia".

Así, ha pedido al Ejecutivo, presidido por Pedro Sánchez, que acepte impulsar un plan de estabilización "tras sufrir gran parte de nuestro litoral el mayor desastre en décadas por la sucesión de temporales en las últimas semanas".

"Es su competencia y es absolutamente necesario", ha subrayado Del Cid, al tiempo que ha afirmado en un comunicado que el Gobierno "no puede seguir parcheando el litoral", por lo que ha reclamado "actuaciones estructurales y preventivas". "La falta de inversiones hace que las playas de la provincia sean cada vez más vulnerables ante los temporales", ha sostenido.

De igual modo, ha advertido de que municipios eminentemente turísticos como Torremolinos, Mijas, Marbella, Casares, Rincón de la Victoria, Torrox o Nerja "se encuentran estos días con sus playas en el peor estado desde hace décadas, con daños provocados por la pérdida de arena pero también en los equipamientos, instalaciones, mobiliario e incluso en el sistema de saneamiento".

Así, Del Cid ha advertido de que esta "inacción" del Gobierno supone un "doble castigo" para provincias como Málaga, que "requiere de manera urgente de soluciones duraderas que protejan nuestro litoral y la actividad económica derivada del sector turístico tras siete años de parches y sin una respuesta estructural al problema".

"Estas incidencias generan un daño en la imagen como destino turístico y, por tanto, la falta de respuesta del Ejecutivo tiene consecuencias directas sobre el empleo, la actividad económica y la competitividad turística", ha agregado.

También ha incidido en que gran parte de estas reparaciones las afrontan los propios ayuntamientos, "pese a que la competencia de Costas es del Gobierno central". "Es decir, que las entidades locales damos la cara para que nuestros municipios luzcan en perfecto estado de revista para paliar, una vez más, el abandono del Gobierno de Sánchez", ha abundado.

Por ello, Del Cid ha reclamado al Gobierno de España que impulse "de una vez por todas" un "plan integral y técnicamente solvente de estabilización de nuestro litoral dotado de presupuesto y de un calendario de actuaciones". Del mismo modo, ha solicitado un fondo extraordinario de contingencia para los municipios costeros, "de manera que los ayuntamientos no tengan que asumir estos gastos, que son reiterativos año tras año, a pulmón".