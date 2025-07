PP de Málaga pide a los jóvenes que no normalicen lo que está pasando en España: "Esto no es política, es nepotismo"

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha pedido este lunes a los jóvenes andaluces y malagueños que no normalicen lo que está pasando en España - PP MÁLAGA

MÁLAGA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha pedido este lunes a los jóvenes andaluces y malagueños que no normalicen lo que está pasando en España, alegando que "no se puede confundir la política con lo que hace Pedro Sánchez a diario; esto no es política, es nepotismo".

Así lo ha expuesto en Marbella en el marco de la Junta Directiva Regional de Nuevas Generaciones junto al presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, las presidentas de la formación juvenil en Andalucía y Málaga, María José Carmona y Jéssica Trujillo, respectivamente, y la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, donde ha reivindicado las políticas transversales del PP en beneficio de los jóvenes.

"Cuando el PP baja los impuestos, cuando pide bonificaciones para el peaje de la Costa del Sol, el más caro de España; cuando reclama el tren litoral o cuando aprueba una Ley autonómica de Vivienda e impulsa vivienda asequible lo hace pensando especialmente en los jóvenes", ha subrayado.

En este punto, Navarro ha lamentado que "el Gobierno de Sánchez no ha cumplido, un año después, su compromiso de implementar mejoras en la movilidad de la provincia ni ha bonificado la AP-7 mientras que sí ha aprobado ayudas millonarias para otras autopistas; tampoco ha movido un dedo en materia de vivienda", ha lamentado.

A renglón seguido ha puesto en valor el "esfuerzo ingente" de los ayuntamientos 'populares' por movilizar suelo para tener bolsa de vivienda a precio asequible, con más de 9.000 VPO proyectadas en este momento en la provincia.

"La Junta de Andalucía ha puesto toda la maquinaria en marcha desde el minuto uno en materia de vivienda, lo hizo cuando bonificó al 99% el impuesto de Sucesiones y Donaciones o con el de Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados; ha bajado el IRPF y ha impulsado ayudas como ese aval hipotecario al que se han sumado más de 2.000 jóvenes andaluces para financiar hasta el 95% de la vivienda", ha explicado.

También ha valorado "el esfuerzo por tener una normativa mucho más amable, con esa Ley que va a permitir tener suelo que hasta ahora era para equipamiento y que se podrá poner a disposición para la creación de vivienda".

De este modo, ha resaltado que "está claro quién apuesta por los jóvenes con hechos y quién los utiliza como atrezo de sus actos o de un cartel electoral", y ha apuntado que "trabajar junto a los jóvenes es garantizar la existencia de políticas transversales de Juventud; porque trabajar por los jóvenes no es sólo ofrecerles un carné, ni la gratuidad de servicios, ni muchos órganos dedicados a este colectivo de población".

"Trabajamos junto a vosotros para poner fin a una etapa oscura de España cuyo principio del fin ha empezado con ese congreso nacional del PP en el que Alberto Núñez Feijóo ha iniciado la cuenta atrás para que Sánchez salga de la Moncloa", ha asegurado, abundando en que "trabajamos para hacer ese momento posible cuanto antes porque el fin de Pedro Sánchez está cada día está más cerca y vosotros vais a ser protagonistas de ese cambio".

Por último, Navarro ha insistido en que "estamos en un municipio como Marbella, que es el mejor escaparate de gestión, para decirle a los jóvenes que no deben normalizar todo lo que no sea sinónimo de servicio público a los ciudadanos".

"Marbella vivió una etapa oscura de corrupción y abuso de poder como la que atraviesa hoy España y tuvo que llegar el PP para que los vecinos vieran que hay otra manera de hacer las cosas y cómo se puede pasar de esa ciudad en blanco y negro a la mejor gestión que representa el desarrollo y el crecimiento de este municipio y de toda la Costa del Sol", ha concluido.