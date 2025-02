PP de Málaga pregunta al Gobierno "dónde está la financiación de la Ley ELA aprobada por el Congreso hace tres meses"

MÁLAGA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del PP por Málaga María del Mar Vázquez ha reclamado al Gobierno central que "ponga en pie sus compromisos adquiridos con la Ley ELA" y que garantice "de una vez por todas" la dotación presupuestaria que los pacientes y sus familias necesitan.

En un comunicado, Vázquez ha recordado que esta norma entró en vigor el pasado 1 de noviembre y que hasta ahora no se tiene noticias por parte del Ejecutivo.

"Las iniciativas presentadas por el PP tanto en el Congreso como en el Senado le recuerdan al Gobierno central que no pude dejar desamparados a los pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Sin financiación, esta ley no es más que una declaración de intenciones", ha añadido la diputada.

Se ha referido a que la normativa, aprobada de forma unánime tanto por el Congreso como el Senado, venía a mejorar la vida de los pacientes, agilizar la evaluación de dependencia, garantizar los cuidados las 24 horas a pacientes en fase avanzada, servicio de fisioterapia y protección a las personas cuidadoras.

Para la diputada, a pesar de que la aprobación de esta ley "se vivió como un día histórico para los pacientes, ahora lamenta que hayan pasado 100 días y nada se sabe".

Así, ha increpado al Ejecutivo de Sánchez que "mientras los pacientes y sus familiares deben seguir desembolsando importantes cantidades de dinero para cubrir los cuidados necesarios para esta enfermedad", el Gobierno "recauda 14.000 millones de euros con nuestros impuestos pero no puede dedicar 230 millones de euros para cubrir el coste que asumen estas familias".

La diputada ha explicado que en Andalucía padecen esta enfermedad neurodegenerativa más de 700 personas, una cifra que se mantiene estable pues se renueva continuamente con fallecimientos y nuevos diagnósticos. Málaga es, junto a Sevilla (166 casos), la provincia con mayor número de casos con 112 pacientes. La ELA atrofia de forma progresiva los músculos del cuerpo llegando hasta una parálisis total.

Dada esta alarmante situación, para Vázquez lo único que queda claro es que "el Gobierno solo está centrado en sus propios intereses y problemas, sin escuchar a la gente, a los pacientes y sus familias, ni a los profesionales que los atienden cada día".

Según ha señalado, la Ley ELA "es un ejemplo más de lo que es el Gobierno de Pedro Sánchez, un Ejecutivo centrado en hacerse la foto pero luego mostrar su cara más indolente e incompetente a la hora de abordar los problemas reales de la ciudadanía".

"La situación de los pacientes es crítica, los enfermos de ELA no tienen tiempo para esperar la aplicación de una ley que no termina de llegar. Mientras, la enfermedad sí que avanza pero las ayudas no, por lo que desde el PP seguiremos insistiendo para que el Ejecutivo aplique la Ley ELA", ha concluido la dirigente 'popular'.