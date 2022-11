El PP de Málaga presenta 36 enmiendas por 33 millones de euros "ante el abandono del Gobierno a la provincia"

MÁLAGA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional por el PP de Málaga Mario Cortés, ha anunciado que el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados ha presentado 36 enmiendas por valor de 33 millones de euros "ante el abandono del Gobierno a la provincia de Málaga".

"Llevamos cinco años perdidos en los que el Gobierno de Sánchez no ha hecho los deberes y no ha realizado los proyectos que necesita la provincia", ha subrayado Cortés en una rueda de prensa este lunes en la capital malagueña, donde ha estado acompañado por la también diputada nacional Gema Pérez y por el concejal del distrito Este, Carlos Conde, atendiendo a los medios en los Baños del Carmen.

De este modo, el diputado 'popular' ha afirmado que, "una vez que el Gobierno ha sacado adelante los PGE gracias a las dádivas a sus socios, se abre un plazo de enmiendas en el que el PP va a intentar paliar de algún modo estas cuentas que son muy negativas para la provincia". Además, ha asegurado que "los PGE son una decepción que demuestra la dejadez del Gobierno central", señalando que "año tras año aparece la misma partida, pero cuando llega la hora de ejecutar el proyecto no se hace nada".

Ante esto, el PP ha presentado una serie de enmiendas para dar respuesta a "una amplia gama de proyectos sin realizar en la provincia", ha destacado Cortés, haciendo referencia, entre otros, al tren litoral o al soterramiento del tren del puerto de la ciudad de Málaga, que "son actuaciones que se presupuestan cada año y no se ejecuta absolutamente nada".

Otra de las enmiendas presentadas es sobre el parque marítimo terrestre de los Baños del Carmen, del que ha afirmado que "el Ayuntamiento redactó el proyecto y se ha comprometido económicamente con la actuación por lo que únicamente faltaría la financiación de cinco millones de euros por parte del Gobierno central".

En cuanto obras en materia hidráulica, ha afirmado que "la provincia tiene necesidad de que se desarrollen proyectos de desaladoras en plena sequía", reprochando al Gobierno de España que "no pone ni un céntimo en estas obras para Málaga, mientras que sí invierte en desaladoras para otras provincias".

Además, ha apuntado que "España cuenta ahora con la oportunidad que suponen los fondos Next Generation para hacer realidad obras de carácter sostenible"; unos fondos que, ha lamentado, "no se están pudiendo utilizar porque el Gobierno no redacta los proyectos".

Respecto a infraestructuras de carreteras, ha mencionado "la necesidad de realizar estudios previos para agilizar el tráfico en los accesos de la A7", puesto que, en este tramo, "se producen colapsos de tráfico que obligan a los usuarios a ir por la autopista".

También ha enumerado otras actuaciones recogidas en esas enmiendas, como la ejecución de distintos paseos marítimos "desde Estepona hasta Nerja", así como la llegada del servicio de Cercanías al Parque Tecnológico.

Por su parte, Gema Pérez ha criticado "la desidia del Gobierno central con la estabilización del litoral para hacer frente a los deterioros de las playas como consecuencia de los temporales de invierno", recordando que "el PP pidió hace justo un año al Ejecutivo que construyera siete espigones en la provincia y no ejecutó ninguno", apuntando que, para el año 2023, la formación popular exige la construcción de ocho espigones para la provincia.

Así, ha añadido que "estos PGE son doblemente decepcionantes para Málaga porque la inversión se ha reducido a la mitad y porque año tras año no se realizan ni los estudios previos de los proyectos para poder ejecutarlos".

Por su parte, Carlos Conde ha pedido al Gobierno central que "deje de maltratar a la ciudad y a la provincia por puro tacticismo político". "Nadie entiende que Málaga sea la provincia 50 de 52 en inversión por habitante de toda España", ha reprochado.

En esta misma línea, ha recordado que "el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Málaga se abstuvo en el Pleno a la propuesta del Grupo Popular con estas enmiendas", señalando que espera que "esta defensa no sea simple postureo y que Dani Pérez respalde estas enmiendas del PP para que cuando lleguen al trámite parlamentario en el Congreso voten a favor de la provincia y de la ciudad de Málaga".