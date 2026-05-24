PP de Málaga presentará iniciativas en ayuntamientos y Diputación para reclamar al Gobierno inversiones en tranportes

Archivo - La Vicesecretaria Del PP De Málaga, Margarita Del Cid (imagen de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 24 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo de Alcaldes del PP de Málaga, Margarita del Cid, ha anunciado que la formación presentará iniciativas en los ayuntamientos y en la Diputación para seguir reclamando al Gobierno de España las inversiones en materia ferroviaria y de transportes que, "por justicia, merece esta provincia".

"Proyectos que sí se comprometen en otros territorios, como el nuevo tren de 5.200 millones para Cataluña que Sánchez lleva ocho años negándole a Málaga", ha afirmado, en alusión al tren de la Costa del Sol, según ha recogido la formación en una nota.

Del Cid ha criticado este "nuevo agravio" del Ejecutivo socialista a la provincia y ha afirmado que "esperamos que el PSOE se pronuncie con estas mociones a favor del interés de los malagueños, tras quedar de manifiesto que no se trata de un problema de dinero, sino de cómo, dónde y por qué se destinan fondos estatales a unas comunidades sí y a otras no".

Así, ha recriminado que los alcaldes de la Costa del Sol llevan dos años esperando una respuesta del Ministerio de Transportes para reunirse y abordar las necesarias mejoras en la línea C-1 del Cercanías "tras la evidente saturación del servicio y los continuos retrasos, averías y cancelaciones, fruto de una falta de mantenimiento que se traduce en el deterioro de esta infraestructura", pese a ser el tramo más rentable de España.

Sin embargo, ha añadido, "llama poderosamente la atención que, apenas 24 horas después de las elecciones andaluzas, PSOE y ERC pacten una nueva infraestructura ferroviaria para mejorar la movilidad metropolitana en Barcelona que costará 5.200 millones de euros, mientras que el ministro Puente primero se negó a impulsar el tren litoral y luego, ante las mentiras sobre la existencia de estudios previos y la presión social, se ha escudado en estudios innecesarios sobre una obra que es urgente".

La dirigente 'popular' que ha recordado que todas las escaleras mecánicas de la estación del Aeropuerto han estado más de un año fuera de servicio, ha denunciado la "nula inversión" del Ejecutivo socialista en la provincia en materia de movilidad. "Para Sánchez, somos los últimos para todo menos para recaudar, ya que el Gobierno ingresó de esta provincia más de 6.300 millones de euros a través del pago de impuestos estatales en 2025, dinero que no revierte en proyectos ni infraestructuras", ha abundado.

Además, ha reprochado al subdelegado del Gobierno en Málaga que "saque pecho" del supuesto avance del tren litoral, "cuando la realidad es que el Ejecutivo de Sánchez ni siquiera se ha posicionado claramente a favor de su viabilidad, que Puente llegó a negar abiertamente".

Asimismo, la presidenta del Consejo de Alcaldes del PP malagueño ha afeado a Sánchez y Puente que mantengan este "bloqueo sistemático a una de las provincias más pujantes y que más crecen de país"; "una parálisis que supone un freno para el desarrollo de Málaga y un agravio para los malagueños, con una movilidad cada vez más comprometida por la falta de inversiones del Gobierno de España", ha incidido la dirigente 'popular'.

Por último, ha señalado la "intencionalidad política de esta nueva cesión a los independentistas catalanes" y ha lamentado que "han tardado cinco minutos tras las elecciones autonómicas en hacer oficial esta nueva lluvia de millones para mejorar la movilidad de Cataluña, con un proyecto ya avanzado y diseñado, mientras que los andaluces y malagueños sólo hemos recibido negativas y promesas incumplidas de Sánchez y Puente", ha concluido.