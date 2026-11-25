La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, durante el acto 'Junt@s contra la violencia de género' - PP

MÁLAGA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha reivindicado este miércoles "la gestión como la mejor forma de luchar contra la violencia de género" y ha valorado "los avances impulsados por la Junta de Andalucía en materia de igualdad", señalando que "la inversión ha crecido un 25% respecto a 2018, hasta alcanzar este año los 53,56 millones de euros".

Así lo ha expuesto junto a la vicesecretaria de Sociedad del Bienestar, Inclusión Social, Igualdad y Familias, Lucía Yeves, y las candidatas al Congreso Paloma Saborido y Toñi Ledesma, y la candidata al Senado Margarita del Cid durante el acto 'Junt@s contra la violencia de género', donde ha criticado que Sánchez y su Gobierno "no han estado a la altura de su responsabilidad tampoco en materia de igualdad".

De igual modo, ha lamentado "los fallos en las pulseras antimaltrato que dejaron desprotegidas a casi 5.000 mujeres" y la investigación abierta por la Fiscalía Europea ante un supuesto fraude en la compra de estos dispositivos, además de "los efectos de la nefasta Ley del 'Sólo Sí es Sí', que ha beneficiado a 1.400 agresores sexuales".

Navarro, que ha recordado a las siete mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas este año en la provincia, ha agradecido la labor que desarrollan entidades y asociaciones junto a las administraciones en materia de igualdad y en la lucha contra esta lacra.

Ha alegado que "también son víctimas de violencia de género las mujeres migrantes o extranjeras que son sometidas por la trata de blancas, o las niñas acosadas que ven determinadas fotografías suyas subidas a redes sociales, o las trabajadoras que sufren abusos en el ámbito laboral, así como las adolescentes expuestas a la sumisión química y las mujeres caballas", ha enumerado, señalando los 37 casos investigados de agresión sexual en Ceuta desde el pasado 30 de julio.

Frente a esto, la dirigente 'popular' ha destacado la gestión del PP en las administraciones donde gobierna y ha apuntado "el aumento del 16% en los fondos destinados a la atención y acogida de víctimas de violencia de género en Andalucía, un 22% más en el caso del presupuesto del Teléfono Andaluz de Atención a las Mujeres".

En este sentido, ha valorado, igualmente, el convenio alcanzado por el Gobierno andaluz con el Colegio de Farmacéuticos para convertir a las farmacias en espacios seguros frente a la violencia de género o con el Colegio de Administradores de Fincas para implicar a los vecinos en la detección y denuncia de estos casos.

Por su parte, la candidata al Congreso Paloma Saborido ha agradecido su trabajo a los premiados y ha subrayado que "este es el éxito de nuestra sociedad". "Ojalá que los que tendremos la suerte de estar en el Congreso y el Senado a partir del próximo 29 de noviembre estemos a vuestra altura", ha señalado.

PREMIOS 'JUNT@S CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO' 2026

El PP de Málaga ha agradecido la labor de la asociación Soroptimist International Costa del Sol, que cumple 20 años desarrollando una extraordinaria labor con mujeres extranjeras víctimas de violencia de género, así como al Ayuntamiento de Cuevas de San Marcos, por su proyecto piloto contra la violencia de género en el entorno rural en colaboración con la delegación de Sanidad y Consumo.

En este marco, se ha reconocido igualmente el trabajo de la plataforma Antequera Solidaria, que desarrolla desde 2016 su proyecto de casa de acogida para víctimas con hijos menores en situación de exclusión social, además de la iniciativa pionera del Colegio de Médicos de Málaga para prevenir la sumisión química y las agresiones sexuales durante la pasada Feria de Málaga mediante el reparto de 3.000 pulseras gratuitas capaces de detectar determinadas sustancias en las bebidas.

Asimismo, se ha valorado la iniciativa y la valentía del movimiento Mujeres Caballas, que han denunciado las agresiones sexuales cometidas tras la invasión de Ceuta el pasado mes de julio y han reivindicado más recursos, atención y protección para todas las mujeres de la ciudad autónoma, independientemente de su origen y condición.