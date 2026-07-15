El PP de Málaga reivindica la memoria de José María Martín Carpena en el 26 aniversario de su asesinato

Ofrenda Floral Martín Carpena 15 julio 2026 - PP

MÁLAGA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha reivindicado este miércoles la memoria de José María Martín Carpena cuando se cumplen 26 años de su asesinato a manos de la banda terrorista ETA, y ha subrayado que "Málaga nunca olvida a quien fue un ejemplo de servicio público, compromiso democrático y entrega a su ciudad".

Carmona, quien ha presidido la ofrenda floral junto a la portavoz del grupo municipal 'popular', Elisa Pérez de Siles, ha recordado que Martín Carpena fue "más que un político, fue una persona que dedicó su vida a servir a los malagueños desde la honestidad y la defensa de los valores democráticos".

"Han pasado 26 años, pero seguimos recordando quién fue José María Martín Carpena, por qué lo asesinaron y qué representaba. Lo mataron por defender la libertad, la convivencia y la democracia. Lo mataron porque ETA no soportaba una España de ciudadanos libres e iguales", ha señalado.

El dirigente 'popular' ha destacado que "Málaga mantiene intacto su compromiso con la memoria de José María Martín Carpena y de todas las víctimas del terrorismo", y ha afirmado que "ni el paso del tiempo ni los intereses políticos de algunos podrán borrar el sacrificio de quienes dieron su vida por nuestra libertad".

Al respecto, Carmona ha advertido de que "resulta doloroso comprobar cómo el Gobierno de Pedro Sánchez ha normalizado sus acuerdos con los herederos de ETA" y ha advertido de que "la dignidad y la memoria de las víctimas no pueden ser moneda de cambio para mantener a Sánchez en la Moncloa"

Por ello, el secretario general del PP malagueño ha insistido en que "la memoria, la dignidad y la justicia que merecen las víctimas del terrorismo son incompatibles con cualquier intento de blanquear a quienes justificaron o ampararon la violencia".

También ha trasladado el cariño y el reconocimiento del Partido Popular de Málaga a la familia de José María Martín Carpena, "a la que siempre acompañaremos en el recuerdo y en la defensa de su legado", así como a todas las víctimas del terrorismo.

Por último, Carmona ha apelado a la sociedad malagueña a "mantener viva la llama de la libertad, del civismo y de la memoria". "Después de 26 años, Málaga sigue diciendo alto y claro que no olvida ni perdona. No olvidamos a José María Martín Carpena. No olvidamos a las víctimas. No olvidamos lo que fue ETA. Y no permitiremos que los asesinos reescriban la historia", ha concluido.