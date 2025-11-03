PP de Málaga valora su "plan de acción real" contra déficit de vivienda frente al Gobierno que "busca imponer ideología"

MÁLAGA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha valorado este lunes el "plan de acción real" de la formación para "atajar el déficit de vivienda asequible que existe en nuestro país, frente a un Gobierno de España que, pese a tener las competencias, sólo busca imponer ideología".

Así, ha destacado que, al impulso de los ayuntamientos gobernados por el PP en la provincia de Málaga, que actualmente promueven más de 10.000 viviendas protegidas, se suman las medidas agilizadoras de la Junta de Andalucía y la apuesta de Alberto Núñez Feijóo para crear un fondo público-privado para movilizar hasta 15.000 millones de euros y la aplicación de la Ley Antiokupación que Sánchez mantiene paralizada en el Congreso y que permitiría desalojar a los okupas en 24 horas.

En este sentido, Ortega ha advertido que "la única contribución del Gobierno de Sánchez al mercado de la vivienda ha sido una nefasta ley estatal que ha elevado los precios y reducido la oferta por la inseguridad jurídica generada en torno a la okupación y la inquiokupación", marco en el que ha recordado que la provincia cuenta actualmente con unas 150.000 viviendas vacías.

Además, en una nota, ha reprochado al Ministerio de Vivienda que dejara sin ejecutar dos de cada tres euros de su presupuesto en 2024 y que, hasta junio, apenas haya invertido el 6%, alegando que "el PSOE sólo busca la confrontación y la bronca política, pero está claro que no pretende solucionar un problema que es generalizado".

El dirigente 'popular' ha reivindicado la iniciativa de ayuntamientos como el de Málaga, que desde el año 2000 ha construido y entregado más de 5.300 VPO y que, a lo largo de este mandato, impulsará otras 5.000, subrayando que "lo que no puede ser es que la administración con mayor capacidad inversora, que es el Gobierno, siga sin aportar un solo euro para la creación de vivienda pública".

Del mismo modo, ha apuntado "el éxito de medidas eficaces" como el decreto de la Junta de Andalucía para que los ayuntamientos puedan construir VPO en suelo dotacional, lo que permitirá crear más de 1.400 alojamientos en la capital y más de 20.000 inmuebles en la comunidad autónoma en un plazo de cinco años.

Por último, el coordinador general del PP malagueño ha animado a la dirección provincial del PSOE a "arrimar el hombro" y exigir al Gobierno de Sánchez que "abandone la bronca política y las pancartas y se ponga a trabajar para promover vivienda pública y generar un clima de seguridad jurídica que ayude a reactivar el mercado", ha concluido.