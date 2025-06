PP: "Los malagueños tenemos más motivos que nadie para exigir a Sánchez en el acto del domingo que se vaya"

MÁLAGA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha afirmado este viernes que los malagueños "tenemos más motivos que nunca y también más motivos que nadie" para acudir el próximo domingo, 15 de junio, al acto que tendrá lugar en Carranque, en al capital, para exigir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "que se vaya; para decirle que ya está bien; que hasta aquí hemos llegado".

El encuentro, previsto a las 11.00 horas, contará con las intervenciones de los presidentes nacional y regional del partido, Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno, y estará amenizado por El Pulpo.

En este marco, Navarro ha explicado que el acto, inicialmente dirigido a simpatizantes y afiliados, se ha abierto finalmente al conjunto de la sociedad malagueña y andaluza a tenor de los acontecimientos "bochornosos" que está viviendo España por parte de un Gobierno que ofrece un "espectáculo cada día más dantesco".

Así lo ha expuesto en rueda de prensa junto al secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, y ha incidido en que "los andaluces y los malagueños, igual que el conjunto de los españoles, asistíamos ayer al último capítulo de un serial que dura ya demasiado tiempo y que el presidente del Gobierno intenta vestir de drama, pero que es más propio de la ciencia ficción, porque nadie podía pensar hace algunos años que en España iba a pasar lo que está pasando hoy".

Navarro ha calificado la situación de "inédita": "No hay precedente de un presidente del Gobierno cuyo único objetivo sea mantenerse en el poder a toda costa, al precio que haga falta y ayer lo volvimos a ver".

"Con la corrupción pisándole los talones, llegando incluso a su propia alcoba; con su hermano y su mujer investigados y con la dimisión del actual número dos del partido y del anterior, e incluso con el fiscal general del Estado procesado, algo que nunca ha ocurrido en ningún país democrático de nuestro entorno", ha lamentado.

En esta línea, ha criticado también que el Gobierno "corrupto" de Sánchez "margina" a Málaga "desde hace siete años". "Llevamos siete años de abandono inversor; no hay precedente de un Gobierno que haya maltratado tanto a esta provincia", ha advertido, al tiempo que ha señalado que "si bien antes Málaga era la gran ausente de los Presupuestos Generales del Estado, ahora ya no tenemos ni cuentas, que es la primera obligación que debería asumir la ministra de Hacienda".

Así, ha censurado "el gran desvío" de fondos del Estado a Cataluña "en detrimento de provincias como Málaga, que crece a razón de 20.000 nuevos residentes al año".

"No les interesa presentar unos presupuestos porque ahí se verían las grandes vergüenzas de este Gobierno", ha subrayado Navarro y ha apuntado que "no tenemos derecho a un tren litoral ni a la bonificación de nuestros peajes, entre ellos el más caro de España; no tenemos derecho a que se refuercen las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado pese al aumento de la inseguridad en la provincia; y tampoco tenemos derecho a que se ejecuten los 2.000 millones de euros en obras hidráulicas declaradas de interés general que tiene pendientes el Ejecutivo de Sánchez, entre ellas pantanos como el de Gibralmedina y el de Cerroblanco".

En esta línea, ha aseverado que "son demasiados agravios para una provincia que da lo mejor de sí al conjunto de Andalucía y España en términos de empleo y en términos de recaudación tributaria", insistiendo en que el Gobierno alcanzó el pasado año un nuevo récord, al recaudar más de 5.500 millones de euros en la provincia, "dinero que no revierte en inversiones ni proyectos".

Por ello, Navarro ha insistido en hacer ese llamamiento a todos los malagueños y malagueñas para que acudan el próximo domingo a este acto, "porque hay más razones que nunca, pero también los malagueños tenemos más razones que nadie".