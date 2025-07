El PP mantiene la Alcaldía de Benaoján (Málaga) tras rechazarse la moción de censura

MÁLAGA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Benaoján (Málaga) ha rechazado la moción de censura contra el alcalde del PP, Guillermo Becerra.

Los proponentes de la moción, que previamente la habían retirado, no han asistido al pleno en el que ha habido votación, pero no debate. En concreto, al no asistir quienes suscribieron la moción --PSOE y un edil del grupo 'popular', José Antonio García--, ha sido rechazada por los votos de los dos ediles del PP y dos del grupo independiente Agrupación Progresista de Benaoján (APB).

Cabe recordar que el PSOE informó en la mañana de este miércoles que habían registrado un escrito oficial en el que se comunicaba la retirada de la candidatura a la Alcaldía y de las firmas en la moción de censura. Además, explicaron que no acudirían al pleno previsto para las 12.00 horas de este miércoles.

El motivo de la decisión de retirar la moción de censura "responde a una reflexión profunda, basada en la responsabilidad y en la convicción de que siempre debemos anteponer el bienestar de las personas a cualquier interés político".

También aludían en el escrito a que "la moción nació de la inquietud legítima de José Antonio García, concejal del PP, quien tiempo atrás venía compartiendo con nosotros su preocupación por el rumbo de nuestro municipio, así como por la situación a la que estaba sometido dentro de su grupo".

Además, aseguran que "en los últimos días, dicho concejal ha estado sometido a una presión personal y familiar absolutamente inaceptable, incluyendo el recibo de cartas anónimas que no se ha atrevido a abrir, señalamientos y actitudes que han sobrepasado todos los límites éticos de la convivencia democrática y política".

Al respecto, añadían que "esta situación está afectando seriamente a su salud y a la de sus seres queridos", por lo que ante los hechos y "tras una profunda reflexión personal y de grupo, consideramos que ningún cargo político, ni alcaldía, por legítimo que sea, merece costar el bienestar ni la estabilidad emocional de una persona ni de su familia".

Así, una vez iniciado el breve pleno, el secretario ha dejado a criterio de la mesa la celebración del mismo, que ha acordado el presidente celebrarlo. No ha habido debate y se ha procedido a la votación, rechazándose la moción de censura.

La portavoz del PSOE, Soraya García, ha agradecido que no haya habido debate "para evitar el escarnio público sobre el concejal, además de que ni se iba a poder defender él ni nosotros tampoco porque no asistíamos para evitar esa confrontación y quitarlo del foco".

Por otro lado, García ha explicado que, "desde el máximo respeto institucional", están "estudiando las acciones legales oportunas, valorando la posible interposición de un recurso tras haberse votado en pleno una moción de censura, a pesar de que, previamente, retiré mi candidatura y la mayoría de concejales firmantes retiraron también su apoyo".

Ha recordado el artículo 197.1.a) de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) que "establece que una moción de censura debe ir firmada por la mayoría absoluta de los concejales y proponer un candidato o candidata a la Alcaldía".

En este caso, ha dicho, "al haberse retirado tanto la candidatura como las firmas necesarias antes de la celebración del pleno, consideramos que no se cumplían los requisitos legales exigidos para que dicha moción pudiera ser debatida ni votada".

De hecho, ha incidido, "el secretario ha dicho en su informe al inicio del pleno que en relación con el Artículo 197.1 e) de la Loreg, el presidente de la Mesa se tiene que limitar a que se constate que se siguen cumpliendo los requisitos del Artículo 197 a), e informa que en relación con este artículo 197.1 e), que hoy se ha presentado la renuncia de la candidata y las firmas previamente a la celebración del pleno, por lo que él entiende que ya no se cumplen esos requisitos del 197.1 a), pero que el presidente de la Mesa es quien valora, y él contra el informe del secretario, ha decidido interpretar que para adelante con la votación".

A su juicio, "esta situación plantea un debate jurídico relevante, ya que la Loreg no establece expresamente qué debe hacerse cuando, antes del pleno, desaparecen los elementos que habilitaban su tramitación".

"Entendemos que secretarios y presidentes de mesa deben actuar con las máximas garantías jurídicas, y que la ausencia de una previsión normativa clara sobre el desistimiento genera un vacío que puede afectar a la validez del procedimiento seguido", ha concluido.

Por su parte, el secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha dado la enhorabuena al alcalde de Benaoján, Guillermo Becerra, que "ha logrado que el PP siga al frente de la alcaldía, tras una maniobra del PSOE para desalojarnos del Ayuntamiento".

Ha insistido en que "como dijimos ayer, los plenos de mociones de censura no se suspenden, se ganan o se pierden. El resto, son excusas", ha escrito en un mensaje en redes sociales.